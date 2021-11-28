HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK’lı öğretmen Recep Yaya’nın Bayburt’da baraj gölünde intihar ettiğini duyurdu. İki gün önce kayıp olan Recep Yaya’nın sabah saatlerinde baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı.







Bayburt Demirözü Barajı yakınlarında ceketi ile telefonu bulunan Recep Yaya’yı arama çalışmalarını sürdüren Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde baraj kıyısında Yaya’nın cansız bedenine ulaştı. Recep Yaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





Yerel medya tarafından sade bir vatandaş gibi ölümü haberleştirilen Recep Yaya’nın KHK’lı bir öğretmen olduğunu kamuoyuna HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu duyurdu. Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,





“KHK’lı öğretmen, öğretmenler gününde intihar etti. Bu kaçıncı, kaçıncı? @Akparti Kaçıncı intihar? KHK ihraç öğretmen, öğretmenler günü sonrası gün intihar etti. Cesedi bugün bulundu. Bayburt’ta öğretmendi. Ondan kalan son iz baraja giden ayak izleriydi!!! Bugün cenazesi çıktı. Tek vicdan sahibi yok mu bu soykırımı gören?”





KHK’lı bilgisayar öğretmeni Yaya'nın 35 yaşında olduğu ve evli bir çocuk sahibi olduğu kaydedildi.







