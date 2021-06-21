Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı Polis Emin Yıldız: ‘Beş vakit namaz kılanlar bize zulmetti’ /21 Haziran 2021 16:56

KHK’lı Polis Emin Yıldız: ‘Beş vakit namaz kılanlar bize zulmetti’

KHK’lı Polis Memuru Emin Yıldız “süreçte beş vakit namaz kılıp bizlere zulmeden insanlar gördüm” dedi.

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Namaz kılıp riyakarlık yapan çok  kişiye rastladığını aktaran KHK’lı Polis Emin Yıldız “baktım ki dinden hiçbir alakası değil giyimin kuşamın sakalın ne bileyim namaz kılmanın hiçbir alakasının olmadığını öğrendik namaz kılanların hatta Ne kadar riyakar olduklarını o zaman gördük kendi çevremden gördüm ben ya namazını kılıyor beş vakit namazını kılıyor her türlü ibadetini yapıyor ama zulmediyor” diye konuştu. 

KHK’lı polis memuru Emin Yıldız yaşadıklarını KHK TV’den Berna Kavaklı’ya anlattı.


“BİZİ BİZDEN BAŞKA KİMSE ANLAMADI”
‘Siz haksızlığa uğradınız, hukuksuzluğa uğradınız’ diyenin hiç çıkmadığını aktaran Yıldız
“Bizi bizden başka hiç kimse anlamadı bu süreçte biz bunu gördük. Ben kardeşlerimden abilerimden hiçbir şey görmedim’ dedim; o da oradaydı o zaman. Kızdı tabi. Tuttu eline geçirdiği kazma ile bana vurdu. Aslında ben karşı gelsem benim gücüm yeterdi ona, rahatlıkla yeterdi ama işte biz buyuz. Bize yakışmıyor gücün yetse bile yapamıyorsun” ifadelerini kullandı.

“AYNI ŞEYLERİ YAŞAYACAĞIMI BİLSEM YİNE AYNI ŞEYLERİ YAPARDIM”
Yaşadıklarını bir daha yaşayacağını bilse bile yine aynı şeyleri yapacağını kaydeden Emin Yıldız “Evet gözümün önüne gösterse de deseler de bunun sonucunu bilseydim. Bunun sonucunda cezaevine gireceksin, cezaevinde yatacaksın deselerdi de yine aynı şeyi yapardım” dedi.

Çok sıkıntılar yaşadıklarını ailesi ve çevresiyle imtihan dildiğini dile getiren KHK’lı Polis, insanların içinin dışına çıktığını, resmen insanları tanıyıp öğrendiklerini kaydetti.

Yaşadıklarından dolayı kendisinin affedebileceğini aktaran Yıldız, “Bize olanlar gidebilir değişebilir. Belki ben affedebilirim ama o çocukların hakkını kim verebilecek. O çocuğun, o ağlamalarını, o sıkıntılarını yani o hakkı kim verecek” diye konuştu.

Süreçte insanların olaylara at gözlüğü ile baktığını ifade eden Yıldız “Herkes, ‘biz seni tanıyoruz, sen suçlu değilsin’ diyorlar. Yani onlara göre benim dışında herkes suçlu. Halbuki diğer insanları tanısalar belki de içlerinde en kötüsü benimdir” ifadelerini kullandı.
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