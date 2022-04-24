Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı polis memuru: 15 Temmuz günü şehit olan 5 arkadaşım KHK listelerinde idi /24 Nisan 2022 14:59

KHK’lı polis memuru: 15 Temmuz günü şehit olan 5 arkadaşım KHK listelerinde idi

15 Temmuz’un tanıklarından KHK’lı polis memuru Selçuk Arslan, 15 Temmuz günü şehit olan 5 arkadaşının KHK listelerinde olduğunu kaydetti.

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Özel Hareket Daire başkanlığında helikopter teknisyeni olarak görev yaptığı sırada gerekçesiz olarak KHK ile işinden atılan Selçuk Arslan şimdi Elazığ’da özel bir şirkette muhasebecilik yapıyor.

15 Temmuz’da ölseydi şehit olacağını belirten Arslan “Yaşadığımız için terörist ilan edildik” diye kouşuyor.

KHK TV’ye konuşan Arslan, suçsuz olduğuna inandığı için devlet kurumlarına ve siyasi partilere yazılar kaleme aldığını ancak hiç bir kurum ve siyasi partiden tek satır dönüş yapılmadığını söylüyor.
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