KHK’lı Sema öğretmen, 4 aylık bebeğiyle hapse girdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) suç saymadığı eylemler gerekçe gösterilerek 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen öğretmen Sema Gökkan, 4 aylık bebeği Uras’la cezaevine girdi. Edirne L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulan Sema öğretmen, 8 yaşındaki kızını ise eşinin gözetimine bıraktı.





Bold’dan Necdet Çelik’in aktardığına göre; İngilizce öğretmeni Sema Gökkan, eşi hapisteyken büyüttüğü 8 yaşındaki kızı, baba Osman Gökkan’a teslim edildi.





BEBEK BABASIZ, ABLA ANNESİZ BÜYÜYECEK

Baba Osman Gökkan, ‘’Kızım büyürken ben hapisteydim, şimdi annesi hapiste. Ben kızıma kavuştum, bu kez oğlumdan ayrıldım. Oğlum babasız, kızım annesiz büyümek zorunda kalacak. Bu dayanılmaz bir durum.’’ dedi.





BU YANLIŞTAN NE ZAMAN DÖNÜLECEK?

Osman öğretmen, ‘’Bana da eşime de yöneltilen suçlamaların temelsiz olduğu AİHM kararıyla tescil edildi. Yeni ihlal dosyalar biner biner geliyor, tazminat kararları da ardı ardına veriliyor. Bu yanlıştan ne zaman dönülecek?’’ diye sordu.





YOK YERE ÇOCUKLARA TRAVMA YAŞATILIYOR

Sema ve Osman Gökkan, öğretmen olarak çalıştıkları kurum, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılınca işsiz kaldı. Matematik öğretmeni Osman Okkan, verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasının infazını Sincan Cezaevi’nde tamamlayarak geçen yıl tahliye oldu.





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İngilizce öğretmeni Sema Okkan ise, Bank Asya’da hesabı olduğu ve adı Bylock listesinde yer aldığı öne sürülerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sema öğretmenin dosyası, onama için Yargıtay aşamasında.





AİHM’İN SUÇ SAYMADIĞI EYLEMLER

AİHM, 26 Eylül 2023 tarihli Yalçınkara kararıyla, uygulama indirmenin, bankada hesap açmanın, sendikaya üye olmanın suç olmadığına karar vermişti. Karar sonrasında binlerce dosya için AİHM, Türk hükümetine bildirimde bulunmuştu.