Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 29 kiloya düşen KHK’lı sınıf öğretmeni Fatma Görmez vefat etti. Daha önce oğlunu kanserden kaybeden Görmez birkaç gündür yoğun bakımdaydı. Görmez’in son isteği 4,5 yıldır tutuklu olan eşini görebilmekti.





Birkaç gündür yoğun bakımda olan KHK’lı sınıf öğretmeni Fatma Görmez hayatını kaybetti. 14 yaşındaki oğlunu 3 yıl önce kanserden kaybeden Görmez’in eşi Bekir Görmez de 4,5 yıldır tutukluydu. Fatma Görmez’in ölüm haberini avukat Oğuzhan Yetkin sosyal medya hesabından duyurdu. HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Görmez’in “maalesef bu zulüm devrinin unutulmaz ismi olduğunu” belirtti.





Fatma Görmez eşi Bekir Görmez tutuklandıktan sonra yaşamadığı acı kalmadı. Hem kendisi hem eşi ihraç edildi. Daha sonra sağlık sorunları başladı. Böbrek nakli oldu. Böbreğe bağlı iki kez kalp ameliyatı geçirdi. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 29 kiloya kadar düştü. Bu süreçte kulağında işitme kaybı oluştu. Bir oğlu bir de kızı olan Görmez bir yandan kendi sağlık sorunlarıyla ilgilenirken diğer yandan 14 yaşında bağırsağı alınan oğluyla tek başına ilgilenmek zorunda kaldı. 3 yıl önce hayatını kaybeden Berk Görmez vefat ettiğinde Konya Kapalı Cezaevinde tutuklu olan babası Bekir Görmez cenazeye kelepçeli getirildi ve çocuğunun mezarı başında kelepçeli dua etmek zorunda bırakıldı.





Fatma Görmez, 2019 yılı Temmuz ayında yaşadıklarını sosyal medyada yayınladığı video ile anlatmıştı.

Görmez, KHK ile görevinden uzaklaştırıldığını kaydederek, “Çok sevdiğim sınıf öğretmenliğinden ayrılmak zorunda kaldım. Yaşadığım böbrek nakli nedeniyle malulen emekliliğe başvurmuştum. KHK ile ihracım nedeniyle emekliliğim olmadı” demişti.





Yaşadıkları nedeniyle böbreklere bağlı olarak 2 kez kalp ameliyatı olduğunu kaydeden Fatma Görmez, “Kulağımın birini kaybettim. Eşim 3 yıldır hapiste. Oğlum 14 yaşında vefat etti. Yavrum babasını göremeden gitti. Sıkıntılara dayanamadığım için 29 kiloya düştüm. Şu anda hastanede sağlık problemleriyle uğraşmaktayım. Biran önce eşimin başıma gelmesini, 14 yaşındaki kızımla ilgilenmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.





Son isteği eşini görebilmek olan Fatma Görmez ardında 14 yaşındaki kızı Azize ve acılı eşi kaldı.





HALUK LEVENT DE PAYLAŞIMDA BULUNDU



