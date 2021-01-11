Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 29 kiloya düşen KHK’lı sınıf öğretmeni Fatma Görmez vefat etti. Daha önce oğlunu kanserden kaybeden Görmez birkaç gündür yoğun bakımdaydı. Görmez’in son isteği 4,5 yıldır tutuklu olan eşini görebilmekti.
Birkaç gündür yoğun bakımda olan KHK’lı sınıf öğretmeni Fatma Görmez hayatını kaybetti. 14 yaşındaki oğlunu 3 yıl önce kanserden kaybeden Görmez’in eşi Bekir Görmez de 4,5 yıldır tutukluydu. Fatma Görmez’in ölüm haberini avukat Oğuzhan Yetkin sosyal medya hesabından duyurdu. HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Görmez’in “maalesef bu zulüm devrinin unutulmaz ismi olduğunu” belirtti.
Fatma Görmez eşi Bekir Görmez tutuklandıktan sonra yaşamadığı acı kalmadı. Hem kendisi hem eşi ihraç edildi. Daha sonra sağlık sorunları başladı. Böbrek nakli oldu. Böbreğe bağlı iki kez kalp ameliyatı geçirdi. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 29 kiloya kadar düştü. Bu süreçte kulağında işitme kaybı oluştu. Bir oğlu bir de kızı olan Görmez bir yandan kendi sağlık sorunlarıyla ilgilenirken diğer yandan 14 yaşında bağırsağı alınan oğluyla tek başına ilgilenmek zorunda kaldı. 3 yıl önce hayatını kaybeden Berk Görmez vefat ettiğinde Konya Kapalı Cezaevinde tutuklu olan babası Bekir Görmez cenazeye kelepçeli getirildi ve çocuğunun mezarı başında kelepçeli dua etmek zorunda bırakıldı.
Fatma Görmez, 2019 yılı Temmuz ayında yaşadıklarını sosyal medyada yayınladığı video ile anlatmıştı.
Görmez, KHK ile görevinden uzaklaştırıldığını kaydederek, “Çok sevdiğim sınıf öğretmenliğinden ayrılmak zorunda kaldım. Yaşadığım böbrek nakli nedeniyle malulen emekliliğe başvurmuştum. KHK ile ihracım nedeniyle emekliliğim olmadı” demişti.
Yaşadıkları nedeniyle böbreklere bağlı olarak 2 kez kalp ameliyatı olduğunu kaydeden Fatma Görmez, “Kulağımın birini kaybettim. Eşim 3 yıldır hapiste. Oğlum 14 yaşında vefat etti. Yavrum babasını göremeden gitti. Sıkıntılara dayanamadığım için 29 kiloya düştüm. Şu anda hastanede sağlık problemleriyle uğraşmaktayım. Biran önce eşimin başıma gelmesini, 14 yaşındaki kızımla ilgilenmesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Son isteği eşini görebilmek olan Fatma Görmez ardında 14 yaşındaki kızı Azize ve acılı eşi kaldı.
HALUK LEVENT DE PAYLAŞIMDA BULUNDU
Fatma Görmez’in vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından Görmez’le olan fotoğrafını paylaşan Haluk Levent, Görmez’in yapayalnız kalan kızı için “Elimizden geleni yapacağız” dedi.
Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 29 kiloya düşen KHK’lı sınıf öğretmeni Fatma Görmez vefat etti. Daha önce oğlunu kanserden kaybeden, eşi Bekir Görmez de 4,5 yıldır tutuklu olan Fatma Görmez birkaç gündür yoğun bakımdaydı.
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Fatma Görmez, 2019 yılı Temmuz ayında yaşadıklarını sosyal medyada yayınladığı video ile anlattı. Çok ses getiren video sonrası yardımlaşma platformu AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, Görmez ve kızını 3 kez ziyarete gitti.
VİCDANIM BUNA İZİN VERMİYOR
Görmez ve kızına yardım sözü veren ünlü sanatçı sosyal medyadan gelen eleştirilere de, “Eşinin hangi sebepten cezaevinde olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum! Vicdanımız buna izin vermiyor. 14 yaşındaki kızı madem kimsesiz kaldı o zaman ona sahip çıkmak vazifemiz. Elimizden ne gelirse yarından itibaren yapacağız” diterek cevap verdi.
KIZI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Görmez’in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından Fatma Görmez’le olan fotoğrafını paylaşan Haluk Levent: “Fatma Görmez. Geçen yıl evine 3 kez gitmiştim hatırlarsınız. Aslında Konya Başkent hastanesine yatırılışından sonra iyi olmuştu. Ama küçük çocuğunu kaybetmiş olması onda büyük sancıydı. Sevenlerinin başı sağolsun. Kızı tek kaldı ama bizler onun için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.