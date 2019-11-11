KHK’lı subay: Eşimi ‘evliliğiniz hayatın olağan akışına aykırı’ diye tutukladılar

Yaklaşık 5 yıl önce girdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 18 ay sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 14 günlük evli Ferit Balcı yaşadıklarını KHK TV’ye anlattı.





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü nedeniyle işinden atıldığını ve cezaevine girdiğini belirten Balcı, “Hiçbir şekilde onaylamadığımız ve içinde bulunmadığımız bir darbe girişimi yüzünden 19 ay cezaevinde kaldım.” diye konuştu.

















"DARBE OLSA SENDEN Mİ ÖĞRENİRİM"





Darbe teşebbüsü yaşandığında düğün izninde olduğunu anlatan Balcı, kendisini abisinin arayıp haber verdiğini anlattı.





Abisine inanmadığını söyleyen Balcı, “Darbe olsa senden mi? öğreneceğim deyip telefonu kapattım. Televizyonu açınca da hayatımın şokunu yaşadım.” diye konuştu.





Evliliğinin 14'üncü gününde tutuklandığını belirten Balcı, "Asker olduğumuz için hemen geri çağırdılar. Evliliğimin 10 günü mesaide ve nöbette geçti.” dedi.





GÖZALTINDA İNSANLIK DIŞI MUAMELE





Bir arkadaşının yemek davetinde iken polis tarafından arandığını kaydeden Balcı, gözaltına alındıktan sonra insanlık dışı muameleleri de anlattı.





Birçok il gezdiğini anlatan Balcı, 18 gün gözaltında kaldığı Diyarbakır’da insanlık dışı muamele gördüğünün söyledi.





18 günde 12 kilo verdiğini söyleyen Ferit Balcı, “Türbanlı 2 kadını bizimle aynı yere koydular.” diye konuştu. “Nezarethanenin tuvaletinin kapısı yerden 15-20 santim yüksekti.” diyen Balcı, “Kadınlar tuvalete girdiğinde tüm erkekler arkasını dönerdi.” dedi.





"EVLİLİĞİNİZ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"





İşkencelerle dolu gözaltı sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ferit Balcı, 19 ay cezaevinde kaldı.





Tutukluluğunun 6'ncı ayında görüşe gelmeyen eşinin de tutuklandığını anlatan Balcı, eşinin suçsuz olduğunu ve kendisinin TSK’dan ihraç olması ve evliliğin hayatın olağan akışına aykırı olması gerekçesiyle ceza aldığını söyledi.





Eşinin kendisi ile ilgili suçlamalardan 35 aydır tutuklu olduğunu anlatan Balcı, eşiyle kavuşacağı anı beklediğini söyledi.