KHK’lı vaiz: Adaletin olmadığı yerde din de devlet de yoktur

İşinden atılıp hukuksuz suçlamalara maruz kaldıktan sonra Fransa’da yeni bir hayat kuran KHK’lı vaiz İbrahim Hakkı Çolak, adaletin olmadığı yerde ne dinin ne devletin ayakta kalabileceğini vurguladı. Çolak, eski meslektaşlarına, ‘’Siyasetin değil Allah’ın emrine uyun’’ çağrısı yaptı.

Gazeteci Ahmet Daştan, Tutunanlar dizisinde 15 yıl Diyanet’te görev yaptıktan sonra KHK ile işinden olan vaiz İbrahim Hakkı Çolak’ı konuk etti. Sosyal soykırımdan kurtularak Strazburg’da ailecek yeni bir hayat kuran Çolak, Diyanet camiasındaki yozlaşmaya dair tespitlerini anlattı.

Müftülükler Siyasi Parti Merkezi Gibi

Diyanet’in fazlasıyla siyasallaştığına vurgu yapan Çolak, ‘’Bugün müftülükler siyasi partinin şubesi olarak çalışıyor. İnsanları siyasetin istediği yönde şekillendirmek istiyorlar. Buna tepki olarak insanlar dinden uzaklaşıyor’’ tespitinde bulundu.

Milletvekilini Camide Konuşturmadım

Görevi boyunca siyasilere mesafeli durduğunu kaydeden KHK’lı vaiz, ‘’Dış görevde iken bir milletvekili camide gurbetçilere konuşmak istedi, izin vermedim’’ dedi.

İbrahim Hakkı Çolak, itibar kaybeden Diyanet çalışanlarına şu tavsiyelerde bulundu:

‘’Vicdanları varsa, Allah korkuları varsa Allah’ın emrini ifade etsinler. Yapılan bunca haksızlığa, hukuksuzluğa gözlerini kapamasınlar. Gençleri kazanmak istiyorlarsa Allah’ın bize gönderdiği dini anlatsınlar.’’
Bugünkü Hutbeleri Ben Okuyamazdım

Strazburg’da ailesiyle kahvaltı mekanı işleten KHK’lı Çolak, imamların şimdiki durumuna bakarak görevde olmamasını nimet olarak görüyor. ‘‘Şimdiki hutbeleri ben okuyamazdım. İyi ki ihraç olmuşum’’ diyen Çolak, bundan sonra hak, hukuk ve insanlığın ortak değerleri için mücadeleye devam edeceğini belirtiyor.


