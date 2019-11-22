Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı Yıldırım ‘geleceğim’ demişti /22 Kasım 2019 20:11

KHK’lı Yıldırım ‘geleceğim’ demişti

KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile çıkarılan zulüm yasalarıyla vatandaşların hayatı kararmaya devam ediyor.KHK'lı Cemal Yıldırım haklarının haksız bir şekilde elinden alındığını anlatmak içini AKP binası önünde eylem yaptı.

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KHK’lı Cemal Yıldırım bugün AKP binası önünde geri istedi işini! Tabi yine her zaman olan şey oldu ve belki de 100 küsürünce kez gözaltına alındı!.

Yıldırım’ın eylem için parti binasına geleceğinin haber alınması üzerine bütün sokakların araç ve yaya trafiğine kapatıldığı görüldü. Sadece 1 kişi işini geri istemek için parti önünde eylem yapacaktı ama bütün yollar bariyerlerle kapatılmıştı.

Cemal Yıldırım, her zaman olduğu gibi daha ‘işini geri isteyemeden’ apar topar ekip otosuna alındı. Yıldırım yaşananlara tepkisini, “(Sivil Ölüme Teslim Olmadık, İşimizi Geri Alacağız) diyerek Akp il binası önündeydim bugün. Ancak Ankara polisi yanlış anlamış, ben geleceğim dedim; orduyla geleceğim demedim. Bütün sokak araç ve yaya trafiğine kapatılmış. Bu nasıl bir korku. Bu korku size yeter.” sözleriyle gösterdi: “Bizleri gaz odalarında, fırınlarda öldüremediler. Ancak nazilerden daha beterini yapmaya çalıştılar. İşimizi elimizden almaları yetmedi özel sektörde çalışmamızı dahi engellediler.”
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