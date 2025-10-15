Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lılar Adalet ve eşitlik için Ankara’ya yürüyor /15 Ekim 2025 13:08

KHK’lılar Adalet ve eşitlik için Ankara’ya yürüyor

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 15 Temmuz’un ardından kamudan ihraç edilenlerin görevlerine iade edilmesini talebiyle başlattı yürüyüş sürüyor. ‘Adalet, Eşitlik ve İşimizi Geri Almak İçin Yürüyoruz’ çağrısıyla yurdun çeşitli yerlerinde çağrısıyla başlayan eylem Ankara’da sona erecek.

SHABER3.COM

KHK’lıların Diyarbakır’dan başlayan eylemi Adıyaman’da devam etti. Mimar Sinan Parkı’nda toplanan KHK’lılar, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Polisin uyarıları üzerine gerginlik yaşandı. Gruptan polis memurlarına, “Haklı ve meşru taleplerimizi müzakere de söz konusu etmeyiz. Anayasal hakkımızı müzakere ettirmeyiz” şeklinde tepki gösterdi.

Yürüyüşe KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz’ün yanı sıra konfederasyona bağlı sendik yöneticileri, DEM Parti, DBP, Pir Sultan Abdal Derneği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan SES Adıyaman Şube Eş Başkanı Rengin Hüseyin Kılınç’ın “Bu yürüyüş adalet, eşitlik ve demokrasi talebi olan bir yürüyüştür” dedi.

Kılınç “Bu yürüyüş yalnızca ihraç edilen kamu emekçilerinin değil, adalet, eşitlik, demokrasi ve emeğin onuru için mücadele eden herkesin yürüyüşüdür. OHAL döneminde yayımlanan KHK’larla 125 bin kamu emekçisi ihraç edildi. İhraç edilen arkadaşlarımız açlığa, yoksulluğa ve dışlanmaya mahkum edildi. Bazı arkadaşlarımız yaşamını yitirdi, kimileri ölümü sonlandırma göreve iade edildi” ifadelerini kullandı.

Kılınç, sendikal faaliyetlerin suç sayılamayacağını, tüm ihraçların geri alınması ve özlük haklarının iadesi gerektiğini dile getirdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK’lılar Adalet ve eşitlik için Ankara’ya yürüyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:57:38