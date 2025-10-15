KHK’lılar Adalet ve eşitlik için Ankara’ya yürüyor

KHK’lıların Diyarbakır’dan başlayan eylemi Adıyaman’da devam etti. Mimar Sinan Parkı’nda toplanan KHK’lılar, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Polisin uyarıları üzerine gerginlik yaşandı. Gruptan polis memurlarına, “Haklı ve meşru taleplerimizi müzakere de söz konusu etmeyiz. Anayasal hakkımızı müzakere ettirmeyiz” şeklinde tepki gösterdi.Yürüyüşe KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz’ün yanı sıra konfederasyona bağlı sendik yöneticileri, DEM Parti, DBP, Pir Sultan Abdal Derneği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.Yürüyüşün ardından açıklama yapan SES Adıyaman Şube Eş Başkanı Rengin Hüseyin Kılınç’ın “Bu yürüyüş adalet, eşitlik ve demokrasi talebi olan bir yürüyüştür” dedi.Kılınç “Bu yürüyüş yalnızca ihraç edilen kamu emekçilerinin değil, adalet, eşitlik, demokrasi ve emeğin onuru için mücadele eden herkesin yürüyüşüdür. OHAL döneminde yayımlanan KHK’larla 125 bin kamu emekçisi ihraç edildi. İhraç edilen arkadaşlarımız açlığa, yoksulluğa ve dışlanmaya mahkum edildi. Bazı arkadaşlarımız yaşamını yitirdi, kimileri ölümü sonlandırma göreve iade edildi” ifadelerini kullandı.Kılınç, sendikal faaliyetlerin suç sayılamayacağını, tüm ihraçların geri alınması ve özlük haklarının iadesi gerektiğini dile getirdi.