KHK’lılar için umut: Görevi iade edilene maddi kayıpları faiziyle verilecek

Manisa Şehzadeler’de bir lisede edebiyat öğretmenliği yaparken 672 Sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen A.U, OHAL Komisyonu kararıyla görevine iade edildi.





A.U., göreve iade sonrası avukatı Nedim Değirmenci ile ihraç edildiği süreçten itibaren hak kayıplarını isteyerek mahkemeye başvurdu.





3 YILLIK HAKLARININ HEPSİ İADE EDİLECEK

Manisa 1’nci İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) savunma istedi. Ancak MEB savunma vermedi. Yerel mahkeme, A.U’nun yaklaşık 3 yıl yoksun kaldığı maddi haklarının verilmesine hükmetti.





Davacı avukatı Nedim Değirmenci kararın emsal niteliği taşıdığını belirtip diğer illerden verilen birçok hükümden farklı olduğunu vurguladı.





ANAYASA MADDE 125’İ HATIRLATTI: ZARARI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ





Gazeteduvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre Mahkeme, Anayasa’nın 125’nci maddesini işaret edip ‘İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür’ hükmünü hatırlattı.





Davalı idare Manisa İl Müdürlüğü’nün vermediği haklara ilişkin ihraç edilen ve sonradan göreve iade edilen öğretmen için, ‘Fiilen çalışma olanağına sahip olmadığı gibi belirtilen işlemler dava konusu işlemler olmasa idi fiilen çalışma şartını yerine getireceği tartışmasızdır’ dedi.





EK DERS, NÖBET ÜCRETİ VE ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

A.U’nun mali haklarının ödenmesi gerektiğine ilişkin karar şöyle açıklandı: ‘Ek ders ücreti, nöbet ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tamamının kesinti yapılmaksızın ödenmesi gerektiği açık.’ Ayrıca parasal hakların faiziyle ödenmesi gerektiği kararlaştırıldı.









KHK İLE ÖNLEM ALDILAR: TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNAMAZLAR

Resmi Gazete’de 18 Ocak 2018’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iade hükümlerinin yer aldığı 2’nci maddede şu ifadelere yer veriliyor: “Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.”





YEREL MAHKEME İDARENİN ÖNLEMİNİ HAVADA BIRAKTI

Avukat Nedim Değirmenci, Resmi Gazete’deki bu hükmün manevi tazminata ilişkin olduğunu anımsattı.





Tazminat isterken iki türlü para olduğu bilgisini paylaşarak şunları kaydetti, “Üzüntü ve sıkıntıdan dolayı manevi tazminat isteme bunlardan biri. Tazminata ilişkin KHK’da özel düzenlemeler olduğundan ona dava açmıyoruz. Bu adamı KHK ile görevden uzaklaştırdıysan, sonra dönüp ‘pardon ben yanlış yapmışım’ dediysen zararı karşılama yükümlülüğündesin. Mahkeme öğretmeni sanki görevdeymiş gibi kabul etti. Bu karar bu açıdan aldığımız ilk örnek.”