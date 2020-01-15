KHK’lılar: Sosyal ölüme terk edildik

Emekliliği gelmiş olmasına karşın maaş hakkını elde etmesi aylar sürdü. Hiçbir resmi kurum, Uysal’ın emeklilik başvurusunu almayı kabul etmedi. Aylar sonra emekli olmaya hak kazansa da, bu defa emeklilik ikramiyesi verilmedi. Dava açtı, kazandı. Aldığı tazminat avukat ve dava masraflarına gitti. Banka hesapları kapatıldı, kredi kartları iptal edildi, akademisyen kızı Uysal’ın durumu nedeniyle önce gözaltına alındı, sonra da ihraç edildi. Genç kadın dava sonucunda beraat alsa da, görevinin başına dönmesine izin verilmedi.





Tahsin Uysal da yargılamanın ardından beraat aldı, aklandı. Ancak savcılık karara itiraz etti. Yeniden yapılan yargılama sonucunda Uysal bu defa 6,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





Eşinin sağlığı yaşananlar nedeniyle bozuldu, kanser oldu. Uysal ise umudunu yitirmiyor. "Mücadele ediyoruz, elbet haksızlık ortaya çıkacak. Biz ne eli silahlı teröristiz, ne de devlet düşmanı. Devletin resmi olarak kurulmasına izin verdiği, maaşımdan kesip aidatını ödediği sendikaya üye olmaktan başka suçum yok" diyor.



