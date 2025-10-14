KHK’lılar yürüyor: Adalet ve eşitlik yürüyüşü bugün Adıyaman’da yapıldı

Yürüyüşe KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz’ün yanı sıra konfederasyona bağlı sendika yöneticileri, DEM Parti, DBP, Pir Sultan Abdal Derneği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.





Dün Diyarbakır’dan başlayan eyleme bugün Adıyaman’da devam edildi. Mimar Sinan Parkı’nda toplanan grup, sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Polis ekiplerinin yürüyüş hızına ilişkin yaptığı uyarılar üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gruptan polis memurlarına, “Haklı ve meşru taleplerimizi müzakere de söz konusu etmeyiz. Anayasal hakkımızı müzakere ettirmeyiz” şeklinde karşılık verildi. Kısa süreli tartışmanın ardından grup yürüyüşüne devam etti.Yürüyüşün ardından açıklama yapan SES Adıyaman Şube Eş Başkanı Rengin Hüseyin Kılınç’ın “Bu yürüyüş adalet, eşitlik ve demokrasi talebi olan bir yürüyüştür” dedi.Kılınç “Bu yürüyüş yalnızca ihraç edilen kamu emekçilerinin değil, adalet, eşitlik, demokrasi ve emeğin onuru için mücadele eden herkesin yürüyüşüdür. OHAL döneminde yayımlanan KHK’larla 125 bin kamu emekçisi ihraç edildi. İhraç edilen arkadaşlarımız açlığa, yoksulluğa ve dışlanmaya mahkum edildi. Bazı arkadaşlarımız yaşamını yitirdi, kimileri ölümü sonlandırma göreve iade edildi” ifadelerini kullandı.Kılınç, sendikal faaliyetlerin suç sayılamayacağını, tüm ihraçların geri alınması ve özlük haklarının iadesi gerektiğini dile getirdi.Kılınç’ın ardından söz alan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise 6 Şubat depremlerinde on binlerce insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, “O gün Adıyaman halkı büyük acılar yaşadı. Talepleriniz hâlâ tam olarak karşılanmadı. Bu yürüyüş hem haklarımız hem de toplumun adalet talebi içindir. KHK’lerle ihraç edilen kamu emekçileri olarak geri adım atmayacağız. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Biz bu ülkenin hukuk içinde, barış içinde, eşit yurttaşlık temelinde yönetilmesini istiyoruz. KHK zulmü direnişle bitecek” diye konuştu.Karagöz ayrıca yürüyüşün sadece ihraçlara değil, kamusal kaynakların adaletsiz dağılımına, özelleştirmelere ve demokratik hakların kısıtlanmasına karşı da bir mücadele olduğunu söyledi.KESK’in yürüyüşü Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin güzergahını izleyerek 17 Ekim’de Ankara’da sona erecek.