KHK’lılara bu kez de sınav taahhütnamesi engeli

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) bu yılki 1’inci dönem yeminli mali müşavirlik sınavlarına başvurların başlamasıyla beraber KHK ile ihraç edilenlere engel konulduğu ortaya çıktı.





Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, nisan ayında Ankara’da yapılacak sınavın başvuru taahütnamesinde KHK’li olmama şartı yer aldı. Taahhütname sınava başvuru aşamasında başvurucuların karşısına çıkıyor.





Haberde aktarılana göre, staj yapmak için sınava girmek isteyen bir KHK’li bir yurttaş, “Sınav başvurusu yapmak için önce sisteme üye olmak lazım, ben de öyle yaptım. İki aşamalı bir şey bu. Staj yapmak için sınava girmek gerekiyor. Stajı bitirdikten sonra da sınava giriliyor. Karşımıza çıkan ilk engel değil. 3 sene önce banka kartlarımız iptal edildi. Biz bunların hepsini kenara koyuyoruz. Zamanı gelince yargıya taşıyacağız” dedi.





Taahhütnamede, “Staja giriş sınavına ve staja ilişkin olarak; Olağanüstü Hal Kapsamında (OHAL) bazı tedbirlerin alınması hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevimden çıkarılmadığıma...böyle bir durumda hiçbir hak ileri sürmeyeceğimi kabul ve taahüt ederim” dendiği kaydediliyor.





Geçen ay 12 yıllık bir öğretmene KHK’li olduğu gerekçesiyle gönderilen havalenin banka tarafından verilmediği, bir sigorta şirketi de aracına kasko yaptıran müşterisine KHK’li olduğu gerekçesiyle ödeme yapmamıştı.