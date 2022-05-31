KHK’lılara hakaret eden DEVA Partisi yöneticisi tepkiler üzerine istifa etti

KHK’lı bir annenin altı yaşındaki kızının diş sağlığına ilişkin yaptığı paylaşıma “Ergenekon mağdurlarının ahı ne olacak. Biraz da sizleri o tutuyor bence” şeklinde yanıt vererek tepkileri üzerine çeken DEVA Partisi Giresun İl Başkanı Özgür Okusal görevinden istifa etti.







YENEROĞLU “GEREĞİ YAPILACAK” DEMİŞTİ

Sosyal medyada artan tepkilerin ardından DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Gereği yapılacak” demişti. Özgür Okusal sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.





GÖREVİNDEN AZLİNİ İSTEDİ

Okusal, “Şahsi sebeplerimden dolayı, yürütmekte olduğum Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanlığı görevimden azlimi, Genel Merkez Teşkilat İşlerinden arz ettim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi. Okusal istifa sebebi olarak ise aldığı bir cezadan dolayı siyasi yasaklı olmasını gerekçe gösterdi.