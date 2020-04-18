KHK’lılardan Yeni İnfaz Yasasına tepki

AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM’den geçen ‘Ceza İnfaz Yasası’ değişikliği Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni infaz yasasına göre yaklaşık 90 bin mahkumun tahliye süreci başladı.





MASUMLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Yasanın, bu kesimleri de kapsaması konusunda yoğun çaba sarf eden ve milyonluk Twitter kampanyaları düzenleyen KHK’lı Platformları Birliği, mahkum yakınları ve on binlerce vatandaş sosyal medyada yasanın “acil ve ayrım yapılmadan” olmasını talep etti. Bu taleplere ve dünyayı hızla saran korona salgınına rağmen gazeteci, akademisyen, öğretmen, iş insanları, ev kadınları, hamileler ve bebekler kapsam dışında bırakıldı. Tüm bu gelişmelerin üzerine KHK’lı Platformları Birliği manifesto yayınladı. İşte o manifesto:









MUHALİFLERE YÖNELİK CADI AVI BAŞLATILDI









“KHK’lı Platformları Birliği’nden Kamuoyuna Duyuru





Pek çok yönü hâlâ karanlık 15 Temmuz 2016 darbe girişimini “Allah’ın lütfu” gören ve bunu fırsata dönüştüren siyasi iktidar, ülkede gittikçe daha da baskıcı hale gelen otoriter bir rejim kurdu.





Darbecilere karşı mücadele gerekçesiyle 20 Temmuz’da ilan edilen Olağanüstü Hal rejiminin asıl hedefi darbeyle ilgisi bulunmayan milyonlarca insan oldu; temel insan hakları askıya alındı, hukuk iktidarın güdümüne sokuldu, medya susturuldu ve iktidara biat etmeyen muhaliflere yönelik büyük bir “cadı avı” başlatıldı.





KHK’LAR SOSYAL ÖLÜME MARUZ BIRAKILDILAR

Terörle, şiddetle en ufak ilgisi olmayan insanlar “terörist” olarak yaftalandı, hukuksuz KHK’larla işlerinden ihraç edildi, mallarına el konuldu, açlığa, yokluğa ve sosyal ölüme maruz bırakıldılar. Bununla da yetinmeyen siyasi iktidar yüz binlerce insanı tutuklayarak hapishanelere doldurdu. Ülke, muhalifler için bir cehenneme dönüştürüldü.





Şimdi de; küresel kovid-19 salgını “Allah’ın lütfu” olarak fırsata dönüştürülmeye çalışılıyor.





KRİZİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İÇİN BASKI YAPILIYOR

Hükumet, Korona salgınını bir “halk sağlığı” sorunu olarak görmemektedir. Salgınla mücadele adı altında çıkarılan paketler sermaye sahiplerine hizmet etmekte, gerçek ihtiyaç sahibi olan işçiler, emekçiler, işsizler ve yoksullar için hiç bir adım atılmamaktadır. Hükumet, anayasal görevi olan sosyal devletin gereklerini yerine getirmemiş ve sadece “evde kal” diyerek milyonları salgına karşı savunmasız ortada bırakmıştır.





AKP siyasal, sosyal ve ekonomik olarak ülkeyi yönetememektedir. Ortaya çıkan yönetim krizinin üstünü örtmek için ise topluma baskı, şiddet ve faşizm politikaları uygulamaktadır.





MAFYA, TETİKÇİ, HIRSIZ VE TECAVÜZCÜYE GİZLİ AF GETİRİLDİ

Toplumsal muhalefetin hareketsiz kalmak zorunda olduğu bu salgın günlerini fırsat bilen hükumet ‘Kanal İstanbul’ gibi irrasyonel rant projelerine hız verirken, çıkardığı adaletsiz “infaz yasası” ile yandaşa, mafyaya, tetikçiye, hırsıza, dolandırıcıya, tecavüzcüye gizli af getirmiştir.





Muhalif gördüğü ve “terörist” olarak yaftaladığı, şiddette başvurmayan, eline silah almayan, “özgürlük, demokrasi, hak, hukuk, adalet” için tweet atan, yazı yazan, “savaşa hayır” diyen, yasal olup daha sonra yargının değil iktidarın irtibatlı ve iltisaklı kabul ettiği kurumlarda çalışan, eğitim için çocuğunu gönderen, yasal sendika ve derneklere üye olan, bankada hesabı olan ve para yatıran siyasi mahpusları ve düşünce suçlularını bilinçli bir tercihle hapishanelerde bırakmıştır.





SİYASİ MAHPUSLAR ÖLÜME TERK EDİLDİLER

Eşitsizliği, hukuksuzluğu, ayrımcılığı rehber edinmiş AKP+MHP koalisyonu muhalif siyasi mahpusları infaz düzenlemesinin dışında bırakarak onları ölüme terk etmiştir. Aynı zamanda, yasaya son anda eklediği maddeyle; MİT’e cezaevindeki mahpusları alıp sorgulama yetkisi vererek, işkencenin önünü açmıştır.





KHK’lı Platformları Birliği olarak, infaz yasasının bu haliyle faşist uygulamaları pekiştireceğini, tek adam diktatörlüğüne hizmet edeceğini görüyoruz.





Mücadele henüz bitmiş değil. Rejimin bütün hukuksuzluklarına rağmen Anayasa Mahkemesi de dahil hukuki bütün süreçleri sonuna kadar zorlayacağız. İnfaz yasası bu haliyle anayasadaki başta “yaşam hakkını ve eşitlik ilkesini” açıkça ihlal etmektedir.





ANAYASA MAHKEMESİ, TARAFSIZ VE ANAYASAYA UYGUN DAVRANMALI

Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar yaptığı uygulamalarla bağımsız olmadığını, adeta siyasal iktidarın aparatı haline geldiğini biliyoruz. Ancak bunlara rağmen yine de Anayasa Mahkemesini tarafsız olmaya, siyasal iktidarın güdümünden çıkmaya ve anayasaya uygun davranmaya davet ediyoruz.





Uygulanan bu anti-demokratik, hukuksuz yöntem ve politikalar uzun süre devam edemeyecektir. Rejimin hukuksuz uygulamalarına maruz kalan bizler, örgütlü mücadelemize yılmadan, sabırla devam ettiğimiz sürece kısa zamanda zulmün bittiğini hep birlikte göreceğiz.





İnfaz yasasına karşı başta ana muhalefet partisi olmak üzere tüm muhalefet partilerini ve toplumsal kamuoyunu bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için birlikte mücadeleye çağırıyor ve süreci takip edeceğimizi kamuoyuna deklare ediyoruz.





Biz birlikte güçlüyüz ve hep birlikte kazanacağız.





KHK’LI PLATFORMLARI BİRLİĞİ