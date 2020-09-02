‘KHK’lıların hakları’ için İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak yürüyüş Kadıköy’de engellendi

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lilerle binler insan göremedin alındı, mağdur edildi. Binlerce KHK Mağdurundan üç isim Cemal Yıldırım , Muhammet Semih Karaoğlu ve Resul Kalyoncu Ankara'da uzun zamandır haklarını geri alabilmek için eylem yapıyordu
Her üç KHK mağduru, seslerini duyurabilmek için tüm engelleme çabalarına rağmen İstanbul’dan Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Cemal Yıldırım, Muhammet Semih Karaoğlu ile KHK’li olmayıp direnişe destek veren Resul Kalyoncu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Beşiktaş İskelesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Yürüyüşçülere Tüm KHK’liler Platformu Birliği, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Musa Piroğlu’nun yanı sıra çok sayıda kişi destek verdi.
Açıklama yapan Cemal Yıldırım, dört yıldır adalet aradıklarını ifade ederek, KHK’nin sadece işten çıkarma konusu olmadığını belirtti ve şöyle dedi:
“KHK ailelerimiz ile bizlerin soykırıma uğratılmasıdır. En doğal insani hakları, vatandaşlık haklarımızı kullanmamızın engellenmesidir. KHK demek insanların sürgüne gönderilmesi demektir. KHK demek, farklı biçimlerde ölen 538 insan demektir. KHK 21’inci yüzyılda bir soykırımdır. Her türlü adalet arayışımız yasaklanmaktadır. Bugün bile bu alanda yürümemiz engellenmektedir. Soykırım yaptılar, yapmaya devam ediyorlar ama teslim olmayacağız."
KHK’li olmayan yürüyüşçü Resul Kalyoncu, “Başıma kötü bir şey de gelmedi. Ama insanlarımızın başına gelen bizim başımıza geldi diyerek, böyle bir yola çıkmaya karar verdim. Bu işin sonunda da barış kazanacak. Hepimiz, hep birlikte ses çıkarırsak bu faşizm düzenini yeneriz. Şimdiden önümüze engeller çıkarmaya başladılar. Daha da çıkaracaklar. Biz de onların dayatmalarına karşı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
KHK’li Muhammet Semih Karaoğlu, yalnızca kendi talepleri için değil, son yıllarda artan hak taleplerine ses olmak için yola çıktıklarını belirterek, “Her gün şahit olduğumuz cinsel istismar, kadında şiddet, hayvan hakları, doğa hakları olsun, tamamen adalet diyerek bu yola koyulduk. Herkesi toplumsal bir sözleşmede bir araya gelmeye davet ediyorum. Eğer bugün burada bir araya gelebildiysek, bu bütün ülke vatandaşlarının da bir araya gelebileceğinin de göstergesidir” diye belirtti.
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yürüyüşün anlam ve önemine dikkat çekerek, KHK’lerin bir soykırıma dönüştüğüne dikkat çekti. KHK’lilerin kamunun yanı sıra özel sektörde de çalışmalarının yasaklanması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması gibi örneklerle KHK’lilerin yaşadıkları sorunları dile getiren Gergerlioğlu, “Haklarımızı gasp eden bir iktidar anlayışına karşı buradayız. Direnmek için buradayız. Önemli bir yürüyüşe söz vermiş bu arkadaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.
HDP Milletvekili Musa Piroğlu, şöyle dedi:
“Adalet arayışı, işinden edilen, yaşamsal hakları tamamen ellerinden alınan, Meriç’te, Ege’de çocuklarıyla beraber boğulmaya zorlanan, intihara zorlanan KHK’lilerin arayışıdır. Adalet arayışı, adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda hayatını kaybeden Ebru Timtik’in arayışıdır. Adalet arayışı, adil yargılanma talebiyle bedenini ölüme yatırmış olan Aytaç Ünsal’ın arayışıdır. Adalet arayışı, mezarları yağmalanan, çocuğunun cenazesi PTT kargosuyla kendisine yollanan Kürt annelerinin arayışıdır. Adalet arayışı, iktidarın düşmanlaştırdığı herkesin arayışıdır.”
Konuşmaların ardından üç KHK’li, Kadıköy Kaymakamlığı’nın yasak kararı nedeniyle arabalara binerek, Maltepe ilçesine geçti ve buradan Ankara’ya doğru yürüyüşü başlattı.
Engelle karşılaşan Cemal Yıldırım, “Bugün yürüyüşümüz engellenmektedir! Bilsinler ki teslim olmayacağız. Bize hangi işkenceleri yaparsanız yapın işimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz. En son Yüksel Direnişçileri biliyorsunuz tutuklandılar. Haklarını arayanları korkutmaya çalışıyorlar. KHKlar zulümdür teslim olmayın. KHK sadece işsiz bırakmak değil bir soykırıma maruz bırakılmaktır” açıklamasında bulundu.
Yürüyüşün engellenmesi üzerine Resul Kalyoncu, “Sistemin yol açtığı adaletsizlikleri dile getirmek sistemi rahatsız eder. Bu sebeptir Kadiköy’de yürütmediler. Biz de Maltepe’de yürürüz. Orda da engellerlerse Kartal. Bu böyle Ankara’ya kadar gider. Biz direneceğiz, çünkü direnenler kazanır” dedi.