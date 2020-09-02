‘KHK’lıların hakları’ için İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak yürüyüş Kadıköy’de engellendi

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lilerle binler insan göremedin alındı, mağdur edildi. Binlerce KHK Mağdurundan üç isim Cemal Yıldırım , Muhammet Semih Karaoğlu ve Resul Kalyoncu Ankara'da uzun zamandır haklarını geri alabilmek için eylem yapıyordu

Her üç KHK mağduru, seslerini duyurabilmek için tüm engelleme çabalarına rağmen İstanbul’dan Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Cemal Yıldırım, Muhammet Semih Karaoğlu ile KHK’li olmayıp direnişe destek veren Resul Kalyoncu, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Beşiktaş İskelesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Yürüyüşçülere Tüm KHK’liler Platformu Birliği, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Musa Piroğlu’nun yanı sıra çok sayıda kişi destek verdi.

Açıklama yapan Cemal Yıldırım, dört yıldır adalet aradıklarını ifade ederek, KHK’nin sadece işten çıkarma konusu olmadığını belirtti ve şöyle dedi:





“KHK ailelerimiz ile bizlerin soykırıma uğratılmasıdır. En doğal insani hakları, vatandaşlık haklarımızı kullanmamızın engellenmesidir. KHK demek insanların sürgüne gönderilmesi demektir. KHK demek, farklı biçimlerde ölen 538 insan demektir. KHK 21’inci yüzyılda bir soykırımdır. Her türlü adalet arayışımız yasaklanmaktadır. Bugün bile bu alanda yürümemiz engellenmektedir. Soykırım yaptılar, yapmaya devam ediyorlar ama teslim olmayacağız."





KHK’li olmayan yürüyüşçü Resul Kalyoncu, “Başıma kötü bir şey de gelmedi. Ama insanlarımızın başına gelen bizim başımıza geldi diyerek, böyle bir yola çıkmaya karar verdim. Bu işin sonunda da barış kazanacak. Hepimiz, hep birlikte ses çıkarırsak bu faşizm düzenini yeneriz. Şimdiden önümüze engeller çıkarmaya başladılar. Daha da çıkaracaklar. Biz de onların dayatmalarına karşı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.



