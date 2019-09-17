KHK mağdurlarının pasaport yasağı kalkıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlıyor. TBMM'nin öncelikli gündem maddesi ise yargı paketi olacak.





Yargı paketine Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen 150 bin kamu çalışanına getirilen pasaport yasağının kaldırılmasına dair madde de ilave edildi .





PASAPORT YASAĞI KALDIRILACAK





İçişleri Bakanlığı bu düzenleme ile KHK mağdurlarına ve yakınlarına yeni pasaport verilmesi konusunda nasıl bir uygulama yapılacağını belirleyecek.







Hükümetin çalışması ile başta "örgüt üyeliği, iltisaklı veya irtibatlı oldukları" iddiasıyla kamu görevinden çıkarılanlardan haklarında soruşturma ve dava açılıp takipsizlik ve beraatla sonuçlananlar ile kendileri, eşleri, çocukları hakkında mahkemelerce yurt dışı yasağı kaldırılmasına rağmen idari şerh sebebiyle pasaport verilmeyenlerin yasağı kaldırılacak.





Hürriyet'in haberine göre Böylece bu kişilerin yeni pasaport almalarına imkân sağlanacak.





TC KİMLİK NUMARALARINA ŞERH KONULMUŞTU





KHK ile kamu görevinden ihraç edilenlerin pasaportları iptal edilirken, kimlik numaralarına da şerh konulmuştu. Bu şekilde yeni pasaport almaları da engellenmişti.





İhraç edilenlerin yakınlarına da pasaport tahdidi getirilmişti. İçişleri Bakanlığı'nca geçen yıl 155 bin 350 kişinin eşleri sebebiyle pasaportlarına konulan iptal şerhi, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek parça parça kaldırılmıştı.





MAHKEME KALDIRSA BİLE İDARİ ŞERH DURUYOR





Bakanlık bu yıl da yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdidi kaldırdı.





İhraç edilenlerin yurt dışı yasaklarının ise haklarında soruşturma olup olmamasına bakılmaksızın hâlâ devam ettiği ve bu konuda büyük mağduriyet yaşandığı sık sık gündeme getiriliyor.





Mahkemeler tarafından yurt dışı yasağı kaldırdığı halde söz konusu kararlar idari şerh sebebiyle uygulanmıyor.