Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağdurlarının pasaport yasağı kalkıyor /17 Eylül 2019 19:06

KHK mağdurlarının pasaport yasağı kalkıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi, Olağanüsta Hal (OHAL)rejiminde çok sayıda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 150 bin kamu çalışanını işsiz bırakmanın yanısıra aile fertlerine kadar pasaport yasağı getirmişti. Avrupa Birliği ve insan hakları izleyen kuruluşların eleştirileri makes buldu. AKP seyahat hürriyetini açık ihlal eden yasağı nihayet kaldıracak.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama dönemi 1 Ekim'de başlıyor. TBMM'nin öncelikli gündem maddesi ise yargı paketi olacak. 

Yargı paketine Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen 150 bin kamu çalışanına getirilen pasaport yasağının kaldırılmasına dair madde de ilave edildi . 

PASAPORT YASAĞI KALDIRILACAK

İçişleri Bakanlığı bu düzenleme ile KHK mağdurlarına ve yakınlarına yeni pasaport verilmesi konusunda nasıl bir uygulama yapılacağını belirleyecek.

Hükümetin çalışması ile başta "örgüt üyeliği, iltisaklı veya irtibatlı oldukları" iddiasıyla kamu görevinden çıkarılanlardan haklarında soruşturma ve dava açılıp takipsizlik ve beraatla sonuçlananlar ile kendileri, eşleri, çocukları hakkında mahkemelerce yurt dışı yasağı kaldırılmasına rağmen idari şerh sebebiyle pasaport verilmeyenlerin yasağı kaldırılacak. 

Hürriyet'in haberine göre Böylece bu kişilerin yeni pasaport almalarına imkân sağlanacak.

TC KİMLİK NUMARALARINA ŞERH KONULMUŞTU

KHK ile kamu görevinden ihraç edilenlerin pasaportları iptal edilirken, kimlik numaralarına da şerh konulmuştu. Bu şekilde yeni pasaport almaları da engellenmişti. 

İhraç edilenlerin yakınlarına da pasaport tahdidi getirilmişti. İçişleri Bakanlığı'nca geçen yıl 155 bin 350 kişinin eşleri sebebiyle pasaportlarına konulan iptal şerhi, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek parça parça kaldırılmıştı.

MAHKEME KALDIRSA BİLE İDARİ ŞERH DURUYOR

Bakanlık bu yıl da yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdidi kaldırdı. 

İhraç edilenlerin yurt dışı yasaklarının ise haklarında soruşturma olup olmamasına bakılmaksızın hâlâ devam ettiği ve bu konuda büyük mağduriyet yaşandığı sık sık gündeme getiriliyor. 

Mahkemeler tarafından yurt dışı yasağı kaldırdığı halde söz konusu kararlar idari şerh sebebiyle uygulanmıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK mağdurlarının pasaport yasağı kalkıyor Sonraki Haber >>

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:48:01