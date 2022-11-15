KHK’lıların sesi olan KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü’nün evinde arama yapılıyor

Türkiye’deki KHK’lıların hikayelerini milyonlara ulaştıran KHK TV muhabiri gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü’nün Osmaniye’deki evine bu sabah polis baskını düzenlendi.





Evinde arama yapılan Yiğitsözlü’nün gözaltına alınacağı belirtiliyor.









GERGERLİOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ: HALKIN HABER ALMA HAKKINA MÜDAHALE







HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında Yiğitsözlü’nün evindeki aramaya, “Evinde arama yapılarak TEM ekiplerince gözaltına alınıyor. Halkın haber alma hakkına bu müdahale neden?

Gazetecilik, televizyonculuk suç mu? Hürriyeti tahdit suçunu işlemeyin! Sansür yasasına hayır @OsmaniyeValilik @EmniyetOsmaniye” ifadeleriyle tepki gösterdi.





KHK Platformları Sözcüsü Münir Korkmaz da Ahmet Erkan’ın gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, “Bağımsız bir insan hakları kanalı olan KHK TV muhabiri ve gazeteci @freelancer080’nın gözaltına alınması kabul edilemez” dedi.





KHK TV’de gönüllü olarak çalışan Ahmet Erkan Yiğitsözlü, belgesel yapımcılığı da yapıyor.