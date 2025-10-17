KHK’lıların yürüyüşüne Meclis önünde polis engeli

KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşte emekçiler; Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Antep ve Adana’nın ardından dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı.





KESK üyeleri, Eğitim Sen Genel Merkezi’nin önünde toplanarak Meclis’e yürümek istedi. Çankaya kapısına yakınında bulunan Madenci Anıtı önünde durduruldu. Göstericilerin polis tarafından etrafı sarılırken görüşmelerin ardından abluka kaldırıldı.





“KHK zulmü direnişle bitecek” pankartı açan memurlar daha sonra Eğitim Sen önünde ablukaya alınan KESK’lilerle bir araya geldi.