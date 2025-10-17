Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lıların yürüyüşüne Meclis önünde polis engeli /17 Ekim 2025 14:21

KHK’lıların yürüyüşüne Meclis önünde polis engeli

KHK ile ihraç edilen kamu çalışanlarının işlerine iadesi talebiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyen KESK üyeleri, Meclis önünde polis ablukasına alındı.

SHABER3.COM

KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşte emekçiler; Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Antep ve Adana’nın ardından dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı.

KESK üyeleri, Eğitim Sen Genel Merkezi’nin önünde toplanarak Meclis’e yürümek istedi. Çankaya kapısına yakınında bulunan Madenci Anıtı önünde durduruldu. Göstericilerin polis tarafından etrafı sarılırken görüşmelerin ardından abluka kaldırıldı.

“KHK zulmü direnişle bitecek” pankartı açan memurlar daha sonra Eğitim Sen önünde ablukaya alınan KESK’lilerle bir araya geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK’lıların yürüyüşüne Meclis önünde polis engeli Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:22