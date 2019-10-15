KHK’lıya mezarda işe iade

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Malatya Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eski Şube Başkanı Bülent Uçar, İŞKUR’dan olumsuz yanıt almasının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Uçar, yaşamını yitirdikten 2 yıl sonra, OHAL İnceleme Komisyonu işe iade edilmesi yönünde karar verdi.













Cumhuriyet’in haberine göre, SES Malatya Şubesi Eski Başkanı Bülent Uçar, 29 Ekim 2016 da yayınlanan 675 sayılı KHK ile kamudan ihraç edildi. Kamudan ihraç edilen Uçar, daha sonra eşiyle birlikte İŞKUR’a iş başvurusu yaptı. Bu süre zarfında bir kafede işe başlayan Uçar’ın KHK ile ihraç edildiği için kendisiyle çalışamayacağı söylenerek işten çıkarıldı.





Ardından bir özel hastanede iş bulan Uçar’a, hastane idaresi, kendilerine baskı yapıldığını söyleyerek, Uçar’ı işten çıkardı. Yaşanılanların ardından, 17 Şubat 2017’de tekrar İŞKUR’a giden Uçar’a, buradan da KHK’lı olduğu için iş bulmasının zor olduğunun söylendi. Uçar bunun üzerine aynı gün kalp krizi geçirerek ve hayatını kaybetti.













26 EYLÜL 2019’DA KARAR





OHAL İnceleme Komisyonu, 26 Eylül 2019’da Bülent Uçar’ı işe iade edilmesi yönünde karar verdiği ortaya çıktı. Memleketi Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Polatdere Mahallesinde toprağa verilen Uçar’ı son yolculuğuna CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, KESK Eski Genel Başkanı Lami Özgen, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sendika temsilcileri, ailesi ve dostları uğurlanmıştı.











