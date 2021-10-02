KHK’lıyı KGÇ koduyla fişledikten 3 yıl sonra ihraç ettiler





AKP Hükumetinin muhalif kesimlere yönelik hukuksuz işlemlerinden biri daha ortaya çıktı. 2018 yılında ele geçirilen dijital materyalde bir memurun, Kamu Görevinden Çıkarılan (KGÇ) koduyla fişlendiği, aynı memurun 2021 yılında KHK ile ihraç edildiği belirlendi.





AKP’nin, Gülen Hareketine yönelik önceden hazırlanan listelerle operasyonlar ve ihraçlar yaptığına dair belgelere bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasında yaşanan skandalı Avukat Gizay Dulkadir’in paylaştı. Dulkadir, bir müvekkili daha ihraç edilmeden listelere ihraç edilen olarak yazıldığını duyurdu. Avukatın bu mesajının altına benzer fişlemelerle memuriyetten ihraç edilenler paylaşımlar yaptı.









İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DOSYASI





İnsan hakkı ihlallerine maruz kalanların avukatlığını yapan Dulkadir, hukuksuzluğu sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: “Bugün, İst CBS tarafından 2018 yılında yakalanan bir şüpheliden ele geçirilen dijital materyalde Müvekkilin fişlendiğine ilişkin bir evrak dosyaya girdi. Müvekkil KGÇ şeklinde kodlanmış yani kamu görevinden çıkarılan. Peki, ne zaman ihraç edilmişti dersiniz? 2021! Twit bu kadar.”







