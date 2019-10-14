İnadına umut, inadına tebessüm...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle onlarca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 150 bin kişiyi memuriyetten ihraç etti.





Haklarını geri alabilmek için mücadeleye devam eden KHK mağdurları, Ankara'da yine bir KHK mağduru olan Veli Saçılık’a ait Kafe Vengo’da kahvaltıda bir araya geldi.





Eski hâkim Kemal Karanfil (sağ başta), Prof. Dr. Haluk Savaş (sağdan 4'üncü) ve eski binbaşı Levent Mazılıgüney'in (soldan 5'inci) de aralarında bulunduğu KHK mağdurları seslerini duyurabilmek için yapacakları çalışmaları da müzakere etti.





VELİ SAÇILIK'A AİT KAFEDE BULUŞTULAR





Pazar günü kahvaltının akabinde çekilen fotoğrafı KHK mağduru Cemal Yıldırım şahsi Twitter hesabından paylaştı.





Yıldırım, "Ben bir KHK’lıyım. Benim gibi en az 150 bin kişi var. Kürt, Türk, inan, inanmayan, sağcı, solcu..Akp öyle bir hata yaptı ki bizleri yan yana getirdi. Şu fotoğrafdakileri bir araya getirdi. Savaş çığırtkanlığın onun için tutmaz. Bu fotoğraf barışın fotoğrafıdır. Kutuplaştıramazsın.” ifadelerini kullandı.







SİZİ GİDİ AĞAÇ KABUĞU MAHKÛMLARI SİZİ!





Kahvaltıya katılamayan KHK mağdurları ise fotoğrafa yaptıkları yorumlarla Yıldırım’ın tweetine destek verdi. Doç. Dr. Faruk Tuncer, "Bu fotoğrafı çok tuttum. Hepsi de gülüyor. Sizi gidi 'ağaç kabuğu' mahkumları sizi!” yorumunda bulundu.