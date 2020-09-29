KHK mağdurlarını oyalama komisyonu

Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu kamudan ihraç edilen ve özel sektörde dahi çalışmasına izin verilmeyen on binlerce kişiyi oyalıyor.





Komisyona 126 bin müracaat dosyasından 108 bin 200'ü karara bağladı. Komisyon her ay 4 bin üzerinde dosyanın karara bağlanacağını belirtmişti. Ancak 2019 yılı ağustos ayından beri karara bağlanan dosya sayısında ciddi bir azalma var.





OHAL KOMİSYONU KHK KIYIMINI TESCİL İÇİN KURULDU





Gazete Duvar'ın haberine göre, en son 3 Temmuz 2020'de açıklama yapan komisyon bugüne kadar hiçbir barış akademisyenini, hakkında tek suç delili olmadığı hâlde binlerce öğretmen ya da memuru görevine iade etmedi.





Komisyon kararını bekleyen dosyaların yarısından fazlasının Eğitim-Sen üyesi öğretmenlere ait olduğu belirtiliyor.





Aylardır dosyası OHAL Komisyonu'nda bekleyen KHK mağdurlarından biri de İsmet Akyol.





Akyol, “OHAL Komisyonu ayda bir karar açıklardı, artık bu raporları da açıklamaz hale geldi. Komisyon başkanı, 'Her ay 4 bin 800 dosya sonuçlandırıyoruz' diyor. 2019'dan bugüne kadar açıklanan dosya sayısında ciddi bir düşüş var. Eğer dediklerini yapmış olsalardı nisan ayında bütün dosyalar karara bağlanırdı. Eğitim-Sen üyelerinin yüzde 80'nin dosyası komisyonda bekliyor. 'Kanaat getirmekte, karar vermekte zorlanıyoruz' diyorlar."





"AİHM BAŞKANI DOSYALARI NİYE SORMADI"





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'nun en çok ihracın yaşandığı İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora almasını "esef verici" diye niteleyen Akyol, "OHAL Komisyonu da AİHM'in tavsiyesiyle kuruldu. AİHM Başkanı Spano'nun 'dosyalar niçin bekletiliyor?' demesi gerekiyordu. AİHM başkanına bir tepkimiz var.” dedi.