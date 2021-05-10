KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

Mesleklerinden KHK’larla atılan yüz binlerce kişi eğitimleri ve yıllarca emek verip bildikleri işlerine karşın bugün bambaşka işlerde çalışıyor. İş bulup çalışabilenler kendini şanslı sayıyor.







Türkiye'de son yıllara çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) 150 bine yakın kişi kamudan atıldı, binlerce işyeri kapatıldı. Hem kamudan hem de özel sektörden işlerinden olan yüz binlerce eğitimli KHK’lı geçinebilmek için bugün bambaşka işlerde çalışıyor. Bir zamanlar elinde kalem olan öğretmen kapıcılık yapıyor, kürsüdeki hakim karpuz satıyor, eski yazılımcı balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor örneğin.







KHK’lılar birkaç gündür sosyal medya platformu Twitter’da ‘Siz hiç gördünüz mü?’ sorusuyla eski meslekleri ile yeni mesleklerini paylaştıkları bir kampanya yapıyorlar. Yeni ‘mesleklerini’ paylaşan KHK’lıların hemen hemen hepsinin ortak bir mesajı da var paylaştıkları fotoğraflarda: “Helal lokma…”





İşte eskiden öğretmen, savcı, hakim, doktor, akademisyen, yazılımcı, asker olan yüz binlerce KHK’lıdan bugün bambaşka işler yapan ‘emekçilerden’ birkaç örnek…





OTO YIKAMACI ZABIT KATİBİ





“Siz hiç zabıt katibi olup oto yıkamacılık yapan katip gördünüz mü…. Göremediyseniz görün. Çok şükür helal lokma…. Her zaman”



BALIKÇI YAZILIMCI







“Siz hiç balıkçılık yapan yazılımcı gördünüz mü…”

ÇİFTÇİ POLİS







“Haram yemiyoruz. Emeğimizi yiyoruz. Siz hiç çiftçi polis gördünüz mü?”





YAN SANAYİCİ POLİS





“Siz hiç sanayide çalışan Komiser Yardımcısı gördünüz mü?”





ÇİLEK TARLASINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYEN





“Siz hiç çilek tarlasında çalışan beden eğitimi öğretmeni ve akademisyen gördünüz mü? ”





KARPUZCU HAKİM





“Siz hiç karpuzcu hakim gördünüz mü ”





Sosyal medyada bu liste uzayıp giderken, yaşanan haksızlık ve hukuksuzluğun videosu da KHK TV'nin hesabından paylaşıldı.