KHK mağdurlarının davaları AİHM'de, cenazeleri mezarda... Acı tablo!

KHK’lı din dersi öğretmeni Ersoy Karamustafa, sınıf öğretmeni Cafer Ongun, sınıf öğretmeni Ali Ülker ve tarih öğretmeni Vakkas Karakoyun, ya cezaevindeyken ya da tahliye sonrası yaşadıkları sağlık ve psikolojik sorunlar nedeniyle hayatlarını kaybetti.









CEZAEVİNDE, SÜRGÜNDE, YALNIZLIK İÇİNDE…

• Ersoy Karamustafa (44), Manisa Turgutlu’da din kültürü öğretmeni olarak görev yaparken 1 Eylül 2016’da KHK ile ihraç edildi. Tahliyesine altmış gün kala Manisa T Tipi Cezaevinde koronavirüse yakalanan Karamustafa, 13 Şubat 2021’de yaşamını yitirdi.





• Vakkas Karakoyun (52), Gaziantep’te tarih öğretmeniyken 2016’da ihraç edildi, daha sonra görevine iade edilip emekli oldu. Türkiye’de KHk’lılara yaşam şansı tanınmadığı için Hollanda’ya iltica eden Vakkas Karakoyun 28 Haziran 2024’te vefat etti.





• Ali Ülker (51), Manisa’da Gülen cemaatine yönelik davalar kapsamında 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Beş yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen KHK’lı matematik öğretmeni Ülker, 29 Eylül 2024’te kendini asarak yaşamına son verdi.





• Cafer Ongun (51), Kütahya Şehitler İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeniyken KHK ile ihraç edildi. 2023 Kasım ayında tutuklanarak Kütahya T Tipi Cezaevi’ne konuldu. İki yıl cezaevinde kalan Ongun, hapiste geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Eylül 2025’te hayatını kaybetti.





BAŞVURU SAHİBİ ÖLÜRSE AİHM DOSYASI NE OLUR?





TR724'ün haberine göre Avukat Ali Yıldız, başvuru sahiplerinin vefatı halinde AİHM sürecinin nasıl devam ettiğini şöyle açıkladı:





“AİHM, başvuru sahibi yargılama sürecindeyken vefat ederse, mirasçılarının davayı sürdürmek isteyip istemediklerine dair beyanlarını dikkate alarak davayı düşürür ya da devam ettirir. Örneğin, Aralık 2024’te açıklanan Kesler ve Diğerleri / Türkiye davasındaki başvuruculardan Uğur Uzuntaş 2023 yılında vefat etmiş, eşinin talebi üzerine dava sürdürülmüş ve mirasçılarına 5.000 avro tazminat ödenmesine karar verilmiştir.”