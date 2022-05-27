KHK mağduru 42 eski mülki idare amiri hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma kapsamında büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden sivil kişilerle telefon görüşmeleri yaptıkları gerekçesiyle KHK Mağduru 42 eski mülki idare amiri şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

Karar sonrası Ankara merkezli 23 ilde çalışma başlatıldı





Ayrıca 55 eski mülki idare amiri şüpheli de soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ifadeye çağrıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltı kararı verilen 42 kişiden 32’si gözaltına alındı.





ESKİ POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNE GÖZALTI KARARI





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer bir soruşturmada da kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen 15 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.