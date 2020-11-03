Eşi 4 yıldır cezaevinde ve ağır hasta olan ve bir çocuğu da yüzde yüz engelli KHK mağduru anne Züleyha Koç "Hayatın bütün yükü omuzlarıma binmiş durumda" dedi. Eşinin cezaevine girmesiyle nereye yetişeceğini bilemediğini aktaran Koç, ağır hasta eşinin tahliye edilmesini istedi.















"HELALLEŞEMEDİK BİLE"





Biri yüzde yüz engelli olmak üzere 2 çocuk annesi Züleyha Koş yaşadıklarını KHK Tv'ye anlattı. Eşinin

4 yıldır terör örgütü üyeliğinden içeride tutulduğunu belirten acılı anne "Eşimi aldıklarında kahvaltıyı hazırla geliyorum dedi. Gidiş o gidiş helalleşemedik bile. Bir daha gelemedi. Kendisi de bizde tutuklanmasına şaşırdık. Çünkü suçumuz yoktu" dedi.





"EŞİM CEZAEVİNDE AĞIR HASTA"





Eşinin cezaevinde ağır hasta olduğunu ve hastaneye gitmesi gerektiğini belirten Züleyha Koç "Ancak korona nedeniyle eşim 100 gün karantinada kaldı. bana nefes almadığını boğulduğunu söyledi. Eşim içeride bedenen ve ruhen yıkılmış durumda. Lütfen eşimi bırakın" ifadelerini kullandı.

"ENGELLİ BİR ÇOCUĞA TEK BAŞINA BAKMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR"





Oğlunun yüzde yüz engelli olduğunu başından bir an bile ayrılamadığını anlatan acılı anne " Elimi tutmak istiyor. Gözleri görmüyor, yürüyemiyor. Yatağa bağımlı, sadece duyabiliyor. Tek başına onu banyo daha ettiremiyorum. yazın diğer çocuklar günde banyo olurken be oğlumu 10 günde bir banyo ettiriyorum" diye göz yaşı döktü.





"KIZIM ÇOCUKLUĞUNU YAŞAMADI ERKENDEN BÜYÜDÜ"





Kızının da babasının cezaevine girmesi sonrası kardeşiyle ilgilenmek zorunda kaldığını dile getiren Koç " Çocuğum ço0cukluğunu yaşayamadan büyüdü. O yüzden çok kırgın ve kızgınım" diye konuştu.

Eşinin vatan sevgisi ile tam bir vatan sevdalısı olduğunu aktaran Züleyha Koç şunları söyledi:

"Kendi ayaklarıyla gitti. İçeride ağır hasta. Bari kelepçe takın evine gönderin çocuklarının başında dursun. Ben de işe gider eve ekmek getiririm. Lütfen sesimizi duyun artık. Bizler sesimizi kimseye duyuramadık. Çocuklarım babalarını çok özledi."





"DAYANACAK GÜCÜM KALMADI EŞİMİ TAHLİYE EDİN"





Engelli oğlunun babasını unutmaması için onun eski videolarını dinlettirdiğini zaman zaman onun taklidini yapmak zorunda kaldığını aktaran acılı anne "Artık gerçekten çok yoruldum. Dayanacak gücüm kalmadı. Yaşadıklarımızın hesabını kim verecek. Çocuklarım babalarına ne olur kavuşturun" dedi.