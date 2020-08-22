KHK mağduru Covid-19'dan hayatını kaybetti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) eski meclis üyesi ve Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (DİSKİ) ihraç edilen Mahmut Karahan, Coronavirus (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.





artigercek.com'da yer alan haberde, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 7 çocuk babası Karahan’ın cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. 57 yaşındaki Karahan’ın KOAH hastası eşi Feride Karahan'ın da Coronavirus nedeniyle aynı hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.





