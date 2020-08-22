Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağduru Covid-19'dan hayatını kaybetti /22 Ağustos 2020 15:25

KHK mağduru Covid-19'dan hayatını kaybetti

OHAL KHK'sı ile mesleğinden ihraç edilen DİSKİ çalışanı Mahmut Karahan, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) eski meclis üyesi ve Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (DİSKİ) ihraç edilen Mahmut Karahan, Coronavirus (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. 

artigercek.com'da yer alan haberde, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 7 çocuk babası Karahan’ın cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. 57 yaşındaki Karahan’ın KOAH hastası eşi Feride Karahan'ın da Coronavirus nedeniyle aynı hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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