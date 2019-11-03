Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağduru Gülmen konuştu /03 Kasım 2019 15:54

KHK mağduru Gülmen konuştu

15 Temmuz sonrası OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile hukuksuzca işten atılanların başlattığı ‘Yüksel Direnişi’ 3 yaşında. Bu dönemde yaptığı açıklık grevi ile dikkat çeken akademisyen Nuriye Gülmen 3’üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Son dönemde bir komplonun içine çekilmeye çalışıldığını söyleyen Gülmen, “9 Kasım 2016’un direnişin bir parçasıyım, Yeni bir komplo ile karşı karşıyayım. Yanında kaldığım Acun Karadağ’ın evi kısa bir süre önce polis tarafından basıldı. Bu baskında polis beni ve Merve Demirel’i sormuştu. Merve aynı gün alana çıktığında gözaltına alınmıştı. Ben de yakın bir süre içinde bu soruşturmaya dahil olduğumu öğrendim. Yani yeni bir gözaltı ve tutuklama tehdidi ile karşı karşıyayım.” dedi.

KHK’lar iptal edilene kadar Yüksel Caddesi’nde olacağım

Bu saldırılar ve tutuklamaların yeni olmadığını belirten Gülmen, “Açlık grevinin 74. gününde Semih ile birlikte tutuklandık. Sonra savunmam bile alınmadan hakkımda bir ceza verilerek tahliye edilmiştim. Açlık grevinden sonra mücadeleyi sürdürdüğümüz için bedeli ödetilmek isteniyor. Bu saldırılar karşısında Yüksel Caddesi’ndeki anıtın önünde olmaya devam edeceğim. İşimi geri istiyorum. Bu yaşananları olanları asla unutmayacağız. KHK’lar iptal edilene işimize geri dönene kadar devam edeceğiz. Alana çıktığımda başıma ne geleceğini bilmiyorum. Lütfen gözünüz kulağınız bende olsun. Çok selem söylüyorum. En kısa sürede Yüksel Caddesi’nde görüşürüz.” şeklinde konuştu.

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