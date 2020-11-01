KHK mağduru Komiser ekmeğini taştan çıkarıyor

Eşi de ihraç polis memuru olan 3 çocuk babası Murat Terzi yaşadıklarını KHK TV'ye anlattı. Aslen Trabzonlu olan Niğde'de taş ustalığı yaparak geçimini sağlayan Terzi, yaşadığı süreci hak etmediğini kaydetti.











POLİS EŞİ İLE BİRLİKTE ÖNCE AÇIĞA ALINDI SONRA İHRAÇ EDİLDİ...

Önce 15 temmuz sonrası eşiyle birlikte açığa alınan daha sonra KHK ile ihraç edilen ve son olarak da cezaevine giren Murat Terzi "Bu yaşadıklarımı geçmişe dönüp baktığımda hayal bile edemezdim" diyor.





"EŞİM ŞEHİT BİR BABANIN KIZI BİZDEN TERÖRİST ÇIKMAZ"





Eşinin şehit kızı olduğunu kendisinin ise milliyetçi vatan millet aşkıyla dolu bir yerden geldiğini aktaran Terzi "Bizler vatan aşkıyla dolu bu vatanı seven insanlarız. Bizden terörist çıkmaz, çıkartamazsınız" dedi.

"Herkes Murat ekmeğini taştan çıkartır dediler aldım elime keserle çekici taştan da ekmeğimi çıkarıyorum" diyen İhraç Komiser 'Ekmeğini taştan çıkarıyor' sözünü akıllara getirdi.

9 kardeşin 6. çocuğu olduğunu dile getiren Terzi "Bazıları beni sokakta gördüğünde başını çeviriyor. Eğer bu suçları işlediysem benim kafamı çevirmem gerekir." diye konuşuyor.





"BANA BUNU DİYENE BEN NASIL DAYI DİYEYEİM"





"İnsanlardan maddi bir beklenti içeresinde olmadığını bu süre.de manevi desteğin daha önemli olduğunun farkına vardığını belirten Terzi yaşadığı duygusal anları şöyle anlatıyor:

"Yahu arkadaş bir tebessüm et. Memlekete gidiyorum çocukluk arkadaşım geçmiş olsun demiyor. Dayım, öz dayım, 'Murat biraz havalıydı burnu sürtülsün iyi oldu' diyebiliyor. Ben bu kişiye nasıl dayı derim"





"YAŞADIKLARIMIZ SON BULACAK MUTLAKA İŞİMİZE DÖNECEĞİZ"





Yaşadıklarının bir gün mutlaka son bulacağını ülkeye hukukun hakim olacağına zerre şüphesinin olmadığını aktaran Terzi, mahkeme sürecinde yaşadıklarını ise şu sözlerle özetliyor:





"SANA SUÇ İŞLEDİ DİYEN Mİ VAR"





"Mahkeme heyetine sordum benim suçum nedir?. Mahkeme heyeti bana sana suç işledi diyen mi var. diyor. Onlarda biliyor suç işlemediğimizi"

İhraç Komiser Murat Terzi Adli süreçte sizin ne söylediğinizin değil sizin onların istediği cevabı vermeniz önemlidir" diyerek

"Vicdanen çok rahattım cezaevinde Cezaevi günleri aile özlemi dışında çok zor geçmedi şükür." diye konuştu.