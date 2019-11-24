Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağduru öğretmen: “Bizler evlerde pinekleyecek insanlar değiliz imdat diye bağırmalıyız” /24 Kasım 2019 13:36

KHK mağduru öğretmen: “Bizler evlerde pinekleyecek insanlar değiliz imdat diye bağırmalıyız”

24 Kasım öğretmenler gününde KHK’lar ile mesleğinden ihraç edilen birçok öğretmen öğrencilerinden uzak geçiriyor

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KHK TV'ye konuşan  KHK İle ihraç edilen sınıf öğretmeni 4 çocuk annesi Sümeyye Avcı KHK’lılara çok önemli mesajlar verdi. KHK’lılar olarak facianın da ötesinde şeyler yaşadıklarını ancak buna rağmen imdat bile diyemediklerini kaydetti:


Sümeyye Avcı açıklamalarının başlıkları : 
 
- KHK’lıların depremde molozların altında kalan kişilere benzeten Avcı “Ancak buna rağmen sesimizi duyurmak için imdat demeye çekiniyoruz. Bu yok oluştan ancak imdat diyerek kurtulabiliriz” dedi.

- KHK faciasını biz de fazlasıyla yaşadık. Yaşadıklarımıza facia kelimesi bile az gelir.
- Biz protesto etmedik meydanlara dökülmedik. Ama bunların yanlış olduğunu fark ettik. Hak talep edilmeli istenmeli. Ağlamayana meme yok. 
- Deprem gibi felaket yaşadık molozlar üzerimizde imdat demeyi bilmiyoruz. İmdat dersek suç olur algısı var. Hayır, suç olmaz. Yok oluşa doğru gidiyoruz. Bu yok oluştan kurtulmanın yolu “imdat demek”. Bende yok oluyorum dememiz gerekmiyor mu?. 
- -Biz feryat etmediğimiz için hasta var. Hakkımızı isteseydik belki bunlar yaşanmazdı. Bize onlar vurdukça vuruyorlar kazma vurdukça bizi gömüyorlar. Daha ne kadar gömüleceğiz. Ne zaman imdat diyeceğiz. 
- Bizi mutlaka birileri duyacak. Hiç kimse duymasa da İnsanlık duyacak. Allah ağlayın diyor. Yani sesinizi duyurun diyor. 
- Fetih okuyalım Yasin okuyalım ancak önce eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım sonra dua edelim.  Oturup beklemekle hak aranmaz.  Biz yaşama hakkımızı istiyoruz. İlla hakkımızı hasta olduktan sonra mı arayacağız. Kanser olmadan hakkımızı arayalım. 
- Lütfen sesimize ses olun. KHK TV bu anlamda çok önemli.  Biz boşuna beklemişiz aslında sesimizi duyurabilirmişiz. Bizler okumuş insanlarız bizlerde evlerde pinekleyecek insanlar değiliz. Sizden tek istediğim İmdat diye bağırın!
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