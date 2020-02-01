KHK mağduru öğretmen hakkında emsal karar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle 150 bine yakın kişiyi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç etmiş ve KHK mağdurlarını sivil ölüme mahkûm etmişti.





Edebiyat öğretmeni A.U., Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki bir lisede görev yaparken 672 Sayılı KHK ile meslekten ihraç edilmişti. A.U., OHÂL Komisyonu’nun kararıyla görevine iade edildi.





A.U., göreve iade edildikten sonra ihraç edildiği dönemden itibaren hak kayıplarını isteyerek mahkemeye müracaat etti.





Manisa 1’nci İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan savunma istedi, ancak bakanlık mahkemeye savunma vermedi. Yerel mahkeme, A.U.’nun yaklaşık 3 yıl yoksun kaldığı maddi haklarının verilmesine karar verdi.





Davanın avukatı Nedim Değirmenci kararın emsal niteliği taşıdığını söyleyerek diğer illerden verilen birçok karardan farklı olduğunu ifade etti.







MAAŞ VE DİĞER ALACAKLARININ TAMAMI ÖDENECEK





Mahkeme, Anayasa’nın 125’inci maddesini işaret ederek, “İdare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” hükmünü hatırlattı.





Mahkeme, davalı idare olan Manisa İl Müdürlüğü’nün vermediği haklara ilişkin ihraç edilen ve sonradan göreve iade edilen öğretmen için, “Fiilen çalışma olanağına sahip olmadığı gibi belirtilen işlemler dava konusu işlemler olmasa idi fiilen çalışma şartını yerine getireceği tartışmasızdır.” dedi.





Mahkeme A.U.’nun mali haklarının ödenmesi gerektiğine ilişkin kararını şöyle açıkladı: “Ek ders ücreti, nöbet ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tamamının kesinti yapılmaksızın ödenmesi gerektiği açık.”





KHK'NIN MADDESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU MAHKEME KARARI İLE TESCİLLENDİ





Ayrıca mahkeme parasal hakların faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğini kararlaştırdı.





Resmi Gazete’de 18 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan OHÂL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin iade hükümlerinin yer aldığı 2’nci maddede şu ifadelere yer veriliyor: “Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.”