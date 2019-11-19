Samanyolu Haber /Gündem / KHK mağduru Pazarcılıkla geçiniyor ama... /19 Kasım 2019 11:53

KHK mağduru Pazarcılıkla geçiniyor ama...

KHK Mağduru Din Kültürü Öğretmeni Sedat Macit yaşadıklarını anlattı

Pazarcılık yapan KHK mağduru

Din Kültürü öğretmeni iken KHK ile ihraç olan Sedat Macit 3 yıldır pazarcılık yaparak geçimi sağlıyor. Macit ihraç süreciyle başlayan yaşadıklarını KHK TV'ye konuştu. 
Gözaltına alındığı gün 3 aylık bebeği ile annenin gözaltına almasını unutamadığını söyleyen Macit 5 ay cezaevinde kalmış . 

Cezaevi koşullarının gözaltı koşullarından çok daha iyi olduğunu anlatan Sedat Macit 'Din Kültürü Öğretmeniyim ama zalimlerle aynı dini paylaşmıyorum' dedi . KHK Tv'nin kurulması önemli bir misyonu yerine getirdiğinin altını çizen 'Toplum olarak bir imtihan yaşandı. Bu İmtihanda toplum başarılı olamadı. Toplum bir çok zulümde sessiz kaldı ve alkışladı. ' dedi 
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