KHK mağduru Pazarcılıkla geçiniyor ama...

Din Kültürü öğretmeni iken KHK ile ihraç olan Sedat Macit 3 yıldır pazarcılık yaparak geçimi sağlıyor. Macit ihraç süreciyle başlayan yaşadıklarını KHK TV'ye konuştu.

Gözaltına alındığı gün 3 aylık bebeği ile annenin gözaltına almasını unutamadığını söyleyen Macit 5 ay cezaevinde kalmış .







Cezaevi koşullarının gözaltı koşullarından çok daha iyi olduğunu anlatan Sedat Macit 'Din Kültürü Öğretmeniyim ama zalimlerle aynı dini paylaşmıyorum' dedi . KHK Tv'nin kurulması önemli bir misyonu yerine getirdiğinin altını çizen 'Toplum olarak bir imtihan yaşandı. Bu İmtihanda toplum başarılı olamadı. Toplum bir çok zulümde sessiz kaldı ve alkışladı. ' dedi