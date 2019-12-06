KHK mağduru savcı konuştu

22 yıl cumhuriyet savcılığı yapan Bayram Köroğlu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından ihraç edildi. Terör örgütü suçlamasıyla 1,5 yıl cezaevinde kaldı. İlk çıktığı mahkemede beraat etti. Fakat hukuksuzca görevine döndürülmüyor.







Bu dönemde iş bulamadığı için çiğ köftecide çalıştığını söyleyen Köroğlu, “Bundan gurur duyuyorum. Hukuk içinde ve helalinden bir iş yaptım. Şimdi haksız hukuksuz bir soruşturma yürütseydik, onların iddia ettiği gibi örgüt üyesi olsaydık, bir taraflardan emir alsaydık. Şu anda bir sürü delil bırakmıştık. Hakkımızda soruşturma açabilecekleri bir şey bırakmış olurduk. Tertemiz bir geçmişe sahibiz, tertemiz bir görev yaptık. Şu anda da tertemiz bir mücadele yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşaallah.” dedi.





"HAKKINIZI HUKUK İÇİNDE SONUNA KADAR ARAYIN"





Mücadeleye her zaman devam edeceğini söyleyen Köroğlu, “Mücadele etmezsem hem geçmişte yaptığım hâkimlik-savcılık mesleğine hem de aldığım hukuk eğitimine ihanet olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum hakkınızı hukuk içinde sonuna kadar arayın. Hak aramaktan korkmayın.” ifadelerini kullandı.