KHK mağduru; Soylu, Özışık ve OHAL Komisyonuna dava açtı

İstanbul KHK’lılar Platformundan Kenan Güngördü; Bakırköy adliyesine giderek Süleyman Özışık, Süleyman Soylu ve OHAL komisyonu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.







Süleyman Özışık, “binlerce kişinin” dosyasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiğini ve o kişilerin OHAL Komisyonu tarafından görevlerine iade edildiğini söylemişti. KHK mağdurlarından Kenan Güngördü ise açıklamaları yargıya taşdı.





"Benim suçlu olup olmadığıma karar vermek sizin haddinize değil" diyen Güngördü dilekçesinde şunları belirtti.







"Süleyman Özışık hakkında kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan ve İçişleri Bakanlığı ile OHAL Komisyonu yetkilileri hakkında da görevini kötüye kullanma suçlarından işlem başlatılmasını

Süleyman Özışık tarafından sunulduğu iddia edilen dosyalarda görevlerine geri döndükleri iddia edilen kamu görevlileri mevcut ise tespitlerine ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını

Süleyman Özışık’ın beyanları kanıtlanamaz ise de hakkında iftira suçundan işlem başlatılmasını saygılarımla arz ve talep ederim."



Zeytinburnu Belediyesi’nde 20 yıl taşeron olarak çalışan Kenan Güngördü, 2017 yılında güvenlik soruşturması sonra getirilen ‘Taşeron düzenlemesi’yle ‘ihtiyaç yok’ denilerek KHK ile işten çıkarıldı. Güngördü, 24 Nisan 2017’de İstanbul 12. İdare Mahkemesi’ne başvurdu ve işe iadesini talep etti. Bu tarihten itibaren de belediye önünde eylem yapmaya başladı. İtirazların ardından başvuruyu 19 Eylül’de karara bağlayan mahkeme, Güngördü’nün yoksun kaldığı tüm özlük, mali ve sosyal haklarının dava açma tarihi olan 24 Nisan’dan itibaren işletilerek kendisine ödenmesine karar verdi. Güngördü’nün, mahkeme kararıyla işe tekrar başlayacağı gün olan 20 Kasım’da işe girişi yapıldı, ardından 6 saat sonra “ilgili müdürlüğün çalışan ihtiyacı olmadığı” gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Açtığı davayı kazanmasına rağmen işe geri alınmayan Güngördü iki yıldan fazladır belediye önünde eylem yapıyor.