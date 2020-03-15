Samanyolu Haber /Gündem / KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor /15 Mart 2020 12:32

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Siyasi bir tercih olarak solu tercih etmesinin sebebinin ahlaki olduğunu belirten Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Felsefeci Hazım Özdemir KHK mücadelesinde solculara büyük görevler düştüğünü kaydetti.

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

AKP iktidarının özgürlükler vaat ederek iktidara geldiğini ancak daha sonra otoriterleştiğini hatırlatan Özdemir "KHK ile mağdur edilenlerin büyük çoğunluğu muhafazakar insanlar. KHK'lılar bir hesaplaşmaya kurban edildiler. İnsanlara yapılan acı bir şey" dedi.

 KHK'lıların mücadelesinin çok anlamlı olduğunun altını çizen Hazım Özddemir farklı görüşlerdeki ancak benzer mağduriyetleri yaşayan KHK'lıların mücadelesinin demokrasiye büyük katkı sağladığını aktardı. 
 "Her türlü vesayet kırılmalı ve Türkiye normalleşmeli artık." diyen Özdemir KHK Tv'ye konuştu
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KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

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