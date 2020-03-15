KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

AKP iktidarının özgürlükler vaat ederek iktidara geldiğini ancak daha sonra otoriterleştiğini hatırlatan Özdemir "KHK ile mağdur edilenlerin büyük çoğunluğu muhafazakar insanlar. KHK'lılar bir hesaplaşmaya kurban edildiler. İnsanlara yapılan acı bir şey" dedi.







KHK'lıların mücadelesinin çok anlamlı olduğunun altını çizen Hazım Özddemir farklı görüşlerdeki ancak benzer mağduriyetleri yaşayan KHK'lıların mücadelesinin demokrasiye büyük katkı sağladığını aktardı.

"Her türlü vesayet kırılmalı ve Türkiye normalleşmeli artık." diyen Özdemir KHK Tv'ye konuştu