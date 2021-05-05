Samanyolu Haber /Gündem / KHK’nin ortaya çıkardığı tablo: Güvencesizler ordusu /05 Mayıs 2021 13:35

KHK’nin ortaya çıkardığı tablo: Güvencesizler ordusu

2016 yılında OHAL KHK’si ile getirilen sözleşmeli öğretmenlik modeli kalıcılaştı. Öğretmenler arasında ayrımcılığa neden olan bu model kapsamında çalışan öğretmen sayısı yüzde 567 artarak 119 bine dayandı.

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15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından yayımlanan KHK ile getirilen sözleşmeli öğretmenlik, eğitimde kalıcı istihdam modeline dönüştü. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasındaki özlük farklarını eksiklik olarak değerlendiren MEB, buna karşın sözleşmeli istihdam ettiği öğretmen sayısını 2016 yılından 2020’ye yüzde 567 artırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli istihdam modeli kapsamında çalışan öğretmen sayısı 118 bin 558’e ulaştı.


SAYILARI KATLANDI

Eğitimde güvencesiz istihdama yol açtığı gerekçesi ile eleştirilen model kapsamında istihdam edilenlerin oranı 2016-2020 döneminde yüzde 567 arttı. MEB’in verilerine göre, sözleşmeli öğretmen sayısı 119 bine yaklaştı. Sözleşmeli öğretmenlerin Türkiye’deki toplam öğretmenler içindeki oranı yüzde 10’u geçti.

Güvencesizliği kalıcılaştırdığı eleştirilerinin yanı sıra öğretmenler arasında ayrımcılığa neden olduğu için de tepki çeken uygulama kapsamında çalışan öğretmen sayısının 2016 yılında 17 bin 763 olduğu öğrenildi. Bu sayı 2017 yılında 39 bin 278’e, 2018 yılında da 63 bin 557’ye çıktı. Sözleşmeli öğretmen sayısında 2018 ve 2019 yılları arasındaki artış ise büyük oldu. MEB’in verilerine göre, 2018 yılında 63 bin 557 olan sözleşmeli öğretmen sayısı 2019 yılında 40 bin artarak 103 bin 399’a fırladı. Kadrolu atanan öğretmenlerin sayısını, “mali nedenlerle” artıramadığını açıklayan MEB, 2020 yılında da öğretmenleri sözleşmeli olarak atamayı sürdürdü. 2020-2021 eğitim öğretim yılında sözleşmeli öğretmen sayısı, 118 bin 558’e yükseldi.

MEB’in 2020 yılına ilişkin faaliyetlerini içeren raporunda, sözleşmeli istihdam modelinin ayrımcılığa yol açtığını ortaya koyan ifadelere yer verildi. Bakanlık, 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun, “Zayıflıklar” bölümünde, “Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler arasındaki özlük farklılıkları bulunması” ifadesini kullandı.



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