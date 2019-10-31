Beraat etti, tazminat aldı, yine de iade edilmedi

BOLD Medya'dan CEVHERİ GÜVEN'in haberine göre; KHK’lı Fatih Murat COŞKUN beraat etti, hapis yattığı günler için devletten tazminat kazandı, yine de işine iade edilmedi.





Fatih Murat Coşkun Diyanet kadrosunda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görevliyken, 15 Temmuz sonrası binlerce kamu çalışanı gibi hayatı tamamıyla değişti.









15 Temmuz’un ardından aynı beldede görev yapan bir imamın şikayeti üzerine önce mesleğini kaybetti ardından, özgürlüğünü.





675 sayılı KHK’yla mesleğinden ihraç edilen Fatih Murat Coşkun, yeni aynı şikayet nedeniyle tutuklandı. Hizmet Hareketi’yle ilgisi bulunduğu ihbarı nedeniyle 8 ay 20 gün hapis yatan Coşkun, uzun bir yargı sürecinin ardından beraat etti.





Haksız yere hapiste yattığı için dava açan Coşkun’u Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi haklı buldu. Devletin 20 bin 508 lira maddi 22 bin 500 lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.





Coşkun beraat etmesine ve haksız yere hapis yattığının tescil edilip kendisine tazminat ödenmesine rağmen, mesleğine geri dönemedi. OHAL Komisyonu Coşkun’un mesleğine dönme talibini reddetti.









Fatih Murat Coşkun şimdi bir lokantada aşçı olarak çalışıyor.





BÜTÜN HUKUK YOLLARINI DENEDİ





Mesleğinden ihraç olması ve tutuklanmasıyla hayatının bir anda altüst olduğunu belirten Coşkun, herşeyi başlatan ihbar ve devamındaki hukuk mücadelesini anlattı:





“Aynı beldede görevli bir imamın ihbarı sonrası hemen açığa alındım. Sonra idari soruşturma geçirdim. İdari soruşturma bitmeden adli soruşturma başladı.





Ağustos 2016’da gözaltına alındım. 26 Ağustos’ta tutuklandım. Yaklaşık 8 ay 20 gün cezaevinde kaldım. Cezaevindeyken 675 Nolu KHK ile ihraç edildim.





Çıkartıldığım ilk mahkemede tahliye edildim. Ardından da beraat ettim. Beraatime savcı itiraz etti ve dosyayı savcı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. İstinaf da savcının talebini reddetti. Böylece beraatim onanmış oldu.





Beraatim onandıktan sonra, bu tazmini gerektirir bir durum olduğundan dava açtım. Mart 2018’de davam Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Geçen hafta da mahkemem sonlandı. Mahkeme haksız biçimde tutuklu kaldığım süre için tazminat ödenmesine hükmetti.





Beraat kararımı OHAL Komisyonu’na gönderdim ama ‘red kararı’ geldi Haziran ayında. Beraat etmiş olmama rağmen red aldım. Konuyu Ankara İdare Mahkemesi’ne taşıdım. Halen itirazım burada görüşülüyor.”









KURUM KANAATİ YARGI KARARININ ÖNÜNDE







“OHAL Komisyonu’nun red gerekçesi, kurum kanaati, idari soruşturmada benim hakkımda verilen ifadeler, SMS’le yapılan yardım. OHAL Komisyonu’nun red cevabımda, ‘Şahıs yargılandığı davada beraat etmiştir’ yazıyor. Buna rağmen red geldi.”





HAYATA BULAŞIKÇILIKLA TUTUNDU





Mesleğini kaybettikten ve hapisten çıktıktan sonra iş bulmakta zorlanan Coşkun, çareyi bir lokantada çalışmakta buldu:





“Yaklaşık 2 senedir lokantalarda çalışıyorum. Bulaşıkçılıktan başladım, şimdi aşçı oldum. Evliyim bir çocuğum var ikincisini bekliyorum.





Eşim de benim gibi KHK’lı hemşire idi. Sağlık Bakanlığı’nda çalışıyordu. Onun dosyası da halen OHAL Komisyonunda.”









Fatih Murat Coşkun’un memurluk günlerinden kalan bir kare…





BU ÇABA MESLEĞE İADE İÇİN DEĞİL BİR HAK ARAYIŞI





Yargı mücadelesini sürdüren Coşkun, önceliğinin mesleğine iade edilmek olmadığını söylüyor:

“Benim çabam hak arayışı. Hak ettiğim imkanlar elimden alındı, hak etmediğim muameleye tabi tutuldum. Benden daha kötü durumda olan binlerce arkadaş var. Benimki bir hak arayışı. Yüzlerce kadın, bebek, hasta ve yaşlı cezaevlerinde daha kötü durumdayken, beni göreve iade edin demekten hicap duyuyorum elbette. Mücadele etmek sesimizi duyurmak, haksızlıkları anlatmak istiyoruz.”





150 BİN MEMUR İHRAÇ EDİLDİ





Türkiye’de 15 Temmuz sonrası 150 binden fazla kamu çalışanı, haklarında hiçbir dava ve soruşturma bulunmadan mesleklerinden ihraç edildiler. Sosyal sigorta kayıtlarına verilen bir numara nedeniyle özel sektörde kendi mesleklerinde iş bulmaları da imkansız hale getirildi.



