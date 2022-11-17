KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü serbest bırakıldı





2 gün önce gözaltına alınan KHK TV muhabiri gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yiğitsözlü’nün serbest kaldığını avukatı duyurdu.

EVİNDE ARAMA YAPILMASI SONRASI GÖZALTINA ALINMIŞTI Önceki gün Osmaniye’deki evine polis baskını düzenlenen, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınan Türkiye’deki KHK’lıların hikayelerini milyonlara ulaştıran KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü, iki günlük gözaltı sonrası serbest bırakıldı. Serbest kaldığı haberini avukatı Murat Demirci sosyal medya hesabından duyurdu.

SAVCILIK İFADESİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI Murat Demirci, yaptığı paylaşımda “Müvekkilim Ahmet Erkan Yiğitsözlü savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır” dedi.









YİĞİTSÖZLÜ’NÜN GÖZALTINA ALINMASI TBMM’NİN GÜNDEMİNE DE GELMİŞTİ

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü’nün gözaltına alınmasını TBMM gündemine taşımış, Yiğitsözlü’nün derhâl serbest bırakılmasını istemişti. Gergerlioğlu, “KHK TV, Anayasa’yı çiğneyen KHK’lerle insanlığa karşı suç içeren soykırım fiillerinin mağdur ettiği kişilerin hayatını konu edinen bir insan hakları kanalıdır. Hürriyeti kısıtlayan bu gözaltı işleminin halkın haber alma hakkına yeni bir saldırı olduğu tartışmasızdır. Dürüst gazeteci, gerçeklerin peşindeki korkusuz Gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü derhâl serbest bırakılmalıdır; Türkiye’de medya özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır” demişti.