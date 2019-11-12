KHK TV muhabiri Büşra Taşkın gözaltında

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin yayımladığı kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile sivil ölüme terk edilen yüz binlerce kişinin sesini duyurmak için Youtube’da kurulan KHK TV’nin muhabiri Büşra Taşkıran sabah saatlerinde evi basılarak gözaltına alındı.





Taşkın, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesi ile yayımlanan KHK ile ihraç edilen ve tutuklanan 4 bin 500'e yakın hâkimden biriydi.





EN YAKIN DOSTLARININ BİR ANDA NASIL SIRTINI DÖNDÜĞÜNÜ KHK TV'YE ANLATMIŞTI





8 ay 8 gün tutuklu kalan Büşra Taşkın ihraç edilmesini, tutuklanmasını ve cezaevlerinde karşılaştığı hukuksuzlukları KHK TV'ye verdiği mülakatta anlatmıştı.





"Ben bebeklerle, iki dilim pastadan hapis yatan teyze ile, gencecik kızlarla, üniversite öğrencileri ile, en önemlisi masum insanlarla kaldım." diyen Taşkın, cezaevinde hukuksuzlukları tek tek yazıp İnfaz Hâkimliğine müracaat ettiği için koğuş koğuş dolaştırıldığını söylemişti.





Taşkın, "Tabii oradaki insanlar hakkını aramayı bilmiyor. Ben onlara yardım etmem birilerini rahatsız etti." demişti.





Eski hâkim Büşra Taşkın, 15 Temmuz sonrası maruz kaldığı hukuksuzlukları KHK TV'ye anlatmıştı.





HUKUKÇULARA "KALKIN YA! EVİNİZDE OTURMAYIN" DİYE SESLENMİŞTİ





Taşkın, KHK mağduru hukukçulara şu çağrıda bulunmuştu: "Kalkın ya! Evinizde oturmayın. İnsanları aydınlatın. Bilginizi kendinizde saklamayın. İnsanların yardıma ihtiyacı var. 17-18 yaşındaki kızlar cezaevindeler. Sizin yüreğiniz bunu kaldırıyor mu? Çocukları cezalandırabilir misiniz? Eline silah almamış, şiddete bulaşmamış."

Eski idari hâkim Taşkın'ın haber ve mülakatları, KHK TV ile Euronews'te yayımlanmıştı.





687 sayılı KHK ile hâkimlikten ihraç edilen Büşra Taşkın'ın KHK TV'ye verdiği mülakat:







