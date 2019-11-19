KHK TV muhabiri sekiz gündür gözaltında

Büşra Taşkıran’ın sekiz günlük gözaltı süresinde tek kişilik hücrede tutulduğu ve ifadesinin alınmadığı belirtiliyor. Sosyal medyada Büşra Taşkıran’ın uzun gözaltı süresine ilişkin “Uzun gözaltı işkencedir” paylaşımları yapılıyor.





Ankara KHK’lılar Platformu, Twitter’dan “Büşra sekiz gündür bir hücrede tek başına tutuluyor. İşkence ve insanlığa karşı suçlarda zamanaşımı yoktur. Büşra’yı serbest bırakın. Uzun Gözaltı İşkencedir” ifadelerini kullandı.





Hukukçu akademisyen Kerem Atıparmak da Twitter’dan Türkiye’de OHAL’in bitmediğini, daimi hale getirildiğini söyledi.





Altıparmak “Dört gün sonlarında kağıt üstünde sulh ceza hakimi onayıyla gözaltı süresi pratikte (4+4+4) 12 güne çıkarıldı Türkiye'de. Hep dediğimiz gibi OHAL bitmedi, daimi hale getirildi. Üstüne üstlük bu süre bir çok vakada izole bir şekilde geçiriliyor” değerlendirmesinde bulundu.





Taşkıran idari hâkimken KHK ile ihraç edilmiş, sekiz ay cezaevinde kalmıştı. Taşkıran son zamanlarda KHK TV'ye ve Euronews'e röportajlar, söyleşiler ve haberler yapıyordu.





Daha önce yaşadığı mağduriyetleri anlatan Taşkıran “Ben KHK’lıyım, ben terörist değilim” demişti.