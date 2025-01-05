KHK TV muhabiri Yiğitsözlü bir kez daha gözaltına alındı

KHK TV'de yaptığı çalışmalarla masum ve mazlum insanların sesini duyurmasıyla tanınan gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü, akşam saatlerinde bir kez daha polisler tarafından gözaltına alındı.





Gözaltı işlemleri için avukatını beklediği sırada sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yiğitsözlü, geçirdiği ameliyat sonrasında evinde istirahat halinde olduğunu, telefonla çağırılması halinde zaten ifade vermeye gideceğini belirtti. Hakkında benzer şekilde 14'üncü kez işlem yapıldığını belirten Yiğitsözlü şu ifadeleri kullandı:





"LÜTFEN SESİMİ DUYURMAYA YARDIM EDİN"

"Şu an kapıma güvenlik şubeden 3 polis geldi. 14. kez gözaltına alınıyorum. Geçen de böyle oldu. Saat beşte geldiler, mesai bitti, kalacaksın dediler. Gözaltında kaldım. Şu an ağzım, burnum ameliyatlı, nekahet halinde yatıyorum. Ben güvenmiyorum açıkçası. Lütfen sesimi duyurmaya yardım edin. Süren bir mahkemem var. Pazar günü devlet bir telefon da açabilir ama maalesef kapıma geldiler, götürecekler."





Gözaltına alınan gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.



