KHK TV muhabiri Yiğitsözlü bir kez daha gözaltına alındı

KHK TV'de yaptığı çalışmalarla masum ve mazlum insanların sesini duyurmasıyla tanınan gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü, akşam saatlerinde bir kez daha polisler tarafından gözaltına alındı.
Gözaltı işlemleri için avukatını beklediği sırada sosyal medya hesabından bir video paylaşan Yiğitsözlü, geçirdiği ameliyat sonrasında evinde istirahat halinde olduğunu, telefonla çağırılması halinde zaten ifade vermeye gideceğini belirtti. Hakkında benzer şekilde 14'üncü kez işlem yapıldığını belirten Yiğitsözlü şu ifadeleri kullandı:
"LÜTFEN SESİMİ DUYURMAYA YARDIM EDİN"
"Şu an kapıma güvenlik şubeden 3 polis geldi. 14. kez gözaltına alınıyorum. Geçen de böyle oldu. Saat beşte geldiler, mesai bitti, kalacaksın dediler. Gözaltında kaldım. Şu an ağzım, burnum ameliyatlı, nekahet halinde yatıyorum. Ben güvenmiyorum açıkçası. Lütfen sesimi duyurmaya yardım edin. Süren bir mahkemem var. Pazar günü devlet bir telefon da açabilir ama maalesef kapıma geldiler, götürecekler."
Gözaltına alınan gazeteci Ahmet Erkan Yiğitsözlü ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.
DAVALARI DEVAM EDİYOR
KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü’nün 15 Ekim 2014 tarihinde yargılandığı davada mahkeme, Yiğitsözlü’ye “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Anadolu Ajansı’ndaki (AA) işinden çıkarılan KHK TV muhabiri Ahmet Erkan Yiğitsözlü hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla açılan davanın karar duruşması bugün (15 Ekim 2024) Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya tutuksuz yargılanan Yiğitsözlü ve avukatı Günal Kurşun katılırken, KHK Platformu Sözcüsü Münir Korkmaz ile bazı KHK’liler duruşma salonunda hazır bulundu.
‘GAZETECİYİM, BERAATIMI İSTİYORUM’
Savcı, esasa dair görüşündeYiğitsözlü’nün “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti. Avukat Günal Kurşun önceki celselerde yaptığı savunmaları tekrarladı ve müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi. Yiğitsözlü de daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, gazeteci olduğunu ifade etti ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti dosyada karar vermek için duruşmaya ara verdi.
6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, Yiğitsözlü’ye “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yiğitsözlü, 15 Kasım 2022’de gözaltına alınmış ve 17 Kasım 2022’de çıkarıldığı Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı.