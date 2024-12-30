Samanyolu Haber /Gündem / KHK TV yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı /30 Aralık 2024 15:10

KHK TV yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı

KHK TV 6 yıldır devam eden hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, KHK TV'ye uygulanan erişim engelinin kaldırılmasına hükmetti.

SHABER3.COM

AKP iktidarının hukuksuz politikaları sonucu mağdur olan yüzbinlerce KHK'lının sesi olan KHK TV, önemli bir hukuk mücadelesini kazandı. 6 yıl önce KHK TV'ye getirilen erişim engelinde mahkeme son sözünü söyledi. 

Ankara 4 No’lu Sulh Ceza Hakimliği, KHK ile mesleklerinden ihraç edilenler tarafından kurulan YouTube kanalına erişim engelinin kaldırılmasına karar verdi.

Karar metninde, ”Erişim engelinin kaldırılarak URL adresinin erişime açılmasına, kararın UYAP üzerinden derhal Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmesi” ifadelerine yer verildi.

Hukuksuzluğu ortadan kaldıran mahkeme kararı, KHK TV'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda "Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan en kısa zamanda hukuka uymasını bekliyoruz" denili. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK TV yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:51:42