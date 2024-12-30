KHK TV yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı

AKP iktidarının hukuksuz politikaları sonucu mağdur olan yüzbinlerce KHK'lının sesi olan KHK TV, önemli bir hukuk mücadelesini kazandı. 6 yıl önce KHK TV'ye getirilen erişim engelinde mahkeme son sözünü söyledi.





Ankara 4 No’lu Sulh Ceza Hakimliği, KHK ile mesleklerinden ihraç edilenler tarafından kurulan YouTube kanalına erişim engelinin kaldırılmasına karar verdi.





Karar metninde, ”Erişim engelinin kaldırılarak URL adresinin erişime açılmasına, kararın UYAP üzerinden derhal Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmesi” ifadelerine yer verildi.





Hukuksuzluğu ortadan kaldıran mahkeme kararı, KHK TV'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda "Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan en kısa zamanda hukuka uymasını bekliyoruz" denili.







