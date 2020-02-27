Samanyolu Haber /Gündem / KHK TV'ye mahkeme kararı olmadan erişim engeli /27 Şubat 2020 13:28

KHK TV'ye mahkeme kararı olmadan erişim engeli

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile işlerinden atılan 130 binden fazla kişinin sesi olmak için kurulan ve Genel Yayın Yönetmenliğini kendisi de KHK ile ihraç edilen Prof. Haluk Savaş'ın yaptığı KHK TV, mahkeme kararı olmaksızın erişime kapatıldı.

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KHK ile ihraç edilenlerin sesini duyuran KHK TV’ye erişim yasağı getirildi. Genel Yayın Yönetmenliğini Prof. Dr. Haluk Savaş’ın yaptığı KHK TV, Ağustos 2019’da kurulmuştu.

Sosyal medya platformları ve Youtube’da yayın yapan KHK TV sekiz ayda 22 bin 700 aboneye ulaşmış, İngilizce yayın da yapmaya başlamıştı.

KHK TV sosyal medya üzerinden erişim engeli ile ilgili paylaşımda bulundu:

"Kamuoyuna duyuru:

KHK TV'ye mahkeme kararı olmaksızın erişim engeli getirildi.

Mağdurların sesini duyuran ve gazetecilik yapan KHK TV'ye yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz.

Gasp edilen hakkımızı almak için hukuk içerisinde tüm mücadele yollarına baş vuracağız."


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