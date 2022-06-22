KHK yetkisinin bitmesine 1 ay kala bin polis ihraç edildi...

Emniyet Genel Müdürlüğü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) dayanarak 1000 polisi ihraç etti. Görevlerine son verilen polislerin yüzde 80’nini aktif olarak çalışıyordu. Büyük kısmı Ankara ve İstanbul’da görev yapıyordu. İstanbul’da 130, Ankara’da 100 emniyet mensubu ihraç edildi.





Gazete Memur‘da yer alan habere göre ihraç edilen polisler arasında açıkta, tutuklu ve emekli olan personel de yer alıyor. Emekli olan personelin rütbeleri geri alınacak.





İhraç edilen emniyet personelinin unvanlarının büyük bölümü polis memuru olmakla birlikte, ihraç edilenler arasında komiser, komiser yardımcısı, başpolis memurları da yer alıyor. Polislerin büyük bölümünden 2020 ve 2021 yıllarında sarı zarfla savunma istenilmişti.





375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesinin tanıdığı yetki 31 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.







