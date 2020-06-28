Samanyolu Haber /Gündem / KHK’yla 53 gazete, 6 ajans, 20 dergi, 16 televizyon kapatıldı /28 Haziran 2020 15:19

KHK’yla 53 gazete, 6 ajans, 20 dergi, 16 televizyon kapatıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen’ yapı, oluşum veya gruplara ya da ‘terör örgütlerine’ irtibat ve iltisakı nedeniyle 53 gazete, 6 ajans, 20 dergi, 16 televizyon ve 24 radyonun kapatıldığını açıkladı.

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HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın verdiği soru önergesinden sadece bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kapatılan medya kuruluşlarının tam listesini verdi.

53 GAZETE, 16 TELEVİZYON, 24 RADYO…
Oktay’ın cevabında şu ifadeler kullanıldı: “15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrası milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı nedeniyle; 53 gazete, 20 dergi, 16 televizyon, 24 radyo ve 6 haber ajansı kanun hükmünde kararnameler kapsamında kapatılmıştır.”

“SADECE BİR SORUYA CEVAP VERDİ, ‘O DA İLGİSİZ’”
Konuyla ilgili açıklamasında HDP’li Muazzez Orhan Işık, ‘Oktay’ın sorularla ilgisiz yanıtı’ vurgusu yaparak, “Ülkede en temel sorun alanlarından biri olan medyanın durumuna dikkat çekmek ve baskı altında tutulan, işsizleştirilen, tutuklanan, yargılanan gazetecilerin durumuna dikkat çekmek amacıyla 10 Ocak 2020 tarihinde, ‘Çalışan Gazeteciler Gününde’ TBMM Başkanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a bir kapsamlı bir soru önergesi yöneltmiştim. Saldırıya uğrayan, işini yaparken yaralanan, tutuklanan, göz altına alınan, hüküm giyen, halen cezaevinde olan, OHAL dönemi ve sonrasında işsiz/gelirsiz bırakılan ve mevcut durumda işsiz olan gazetecilerin nicel durumlarını sorduktan sonra bu koşullarda ‘gerçek anlamıyla gazeteciliğin yapılabilme koşullarını, basın özgürlüğünde gerilemenin nedenlerini, kapatılan internet sitelerini’ sormuştum. Anayasa gereği zamanında geçerli bir şekilde yanıtlanması gereken bu sorular 6 ay sonra ve ‘yanıtlanmıştır.’ Takdiri ve yorumu kamuoyuna ve siz değerli basın emekçilerine bırakıyorum” dedi.
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