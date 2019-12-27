KHK zulmünde son nokta

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç edilen bir kişinin aracıyla yaptığı kazada, sigorta şirketi maddi zararın karşılanmasını reddetti.







Independent Türkçe’nin haberine göre, 15 Temmuz'un ardından tutuklanan ve memuriyetten atılan H.B. adlı kişi tutuklu olduğu sırada, kendisine ait aracı kullanan eşi trafik kazası yaptı. 28 Mayıs 2017 ile 28 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayan poliçenin başlamasından bir gün sonra meydana gelen kazada, araç pert kayıtlı hale geldi. 52 bin lira değeri olan araç, sigorta şirketi ödeme yapmayınca, H.B. tarafından 32 bin liraya satıldı. Araç kaza, çalınma gibi durumlarda maddi zararın karşılanması için kaskolu olmasına rağmen, poliçeyi düzenleyen şirket maddi zararı ödemeyeceğini bildirdi. Gerekçe olarak ise H.B.’nin KHK’li olması gösterildi.







MAHKEME DAVACIYI HAKLI BULDU





Sigorta şirketi ödeme yapmaya yanaşmayınca H.B. tüketici mahkemesine dava açtı. Davada, ödemeyi yapmayan sigorta şirketi Doğa Sigorta’nın avukatı, H.B.’nin soruşturma kapsamında cezaevinde olduğunu, hakkındaki suçlama nedeniyle kara listede bulunduğunu ve bu yüzden ödeme yapılmadığını belirtti. Yargılama aşamasında dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, sigorta şirketinin poliçe limitleri dahilinde 20 bin liralık hasardan sorumlu olduğunu bildirdi. Mahkeme, sigorta şirketinin poliçe kapsamında 20 bin lira bedelden sorumlu olduğuna hükmederek, paranın yasal faiziyle birlikte davacı H.B.’ye ödenmesine karar verdi.





ŞİRKETLERE GENELGE GÖNDERİLMİŞ





Karar üzerine sigorta şirketi dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Doğa Sigorta, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile malvarlığına tedbir konulan kişilere ödeme yapılmaması yönünde şirketlere genelge iletildiği ve bu yüzden ödeme yapılmadığını duyurdu. Şirketin açıklamasında ayrıca, dosyanın istinafa taşındığı ve bölge adliye mahkemesinin kararından sonra yeniden işlem yapılacağı da belirtildi.