Samanyolu Haber /Gündem / KHK zulmünde son nokta /27 Aralık 2019 20:24

KHK zulmünde son nokta

Kaskolu aracı kazaya karışan kişiye maddi zararı ödenmedi. Sigorta şirketi gerekçe olarak, poliçe sahibinin KHK'li olmasını gösterdi. Mahkeme, zararın ödenmesi gerektiğine karar verdi. Dosyayı istinafa taşıyan sigorta şirketi, KHK ile malvarlığına tedbir konulanlara ödeme yapılmaması yönünde şirketlere genelge gönderildiğini belirtti.

SHABER3.COM

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten ihraç edilen bir kişinin aracıyla yaptığı kazada, sigorta şirketi maddi zararın karşılanmasını reddetti.

Independent Türkçe’nin haberine göre, 15 Temmuz'un ardından tutuklanan ve memuriyetten atılan H.B. adlı kişi tutuklu olduğu sırada, kendisine ait aracı kullanan eşi trafik kazası yaptı. 28 Mayıs 2017 ile 28 Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayan poliçenin başlamasından bir gün sonra meydana gelen kazada, araç pert kayıtlı hale geldi. 52 bin lira değeri olan araç, sigorta şirketi ödeme yapmayınca, H.B. tarafından 32 bin liraya satıldı. Araç kaza, çalınma gibi durumlarda maddi zararın karşılanması için kaskolu olmasına rağmen, poliçeyi düzenleyen şirket maddi zararı ödemeyeceğini bildirdi. Gerekçe olarak ise H.B.’nin KHK’li olması gösterildi.

MAHKEME DAVACIYI HAKLI BULDU

Sigorta şirketi ödeme yapmaya yanaşmayınca H.B. tüketici mahkemesine dava açtı. Davada, ödemeyi yapmayan sigorta şirketi Doğa Sigorta’nın avukatı, H.B.’nin soruşturma kapsamında cezaevinde olduğunu, hakkındaki suçlama nedeniyle kara listede bulunduğunu ve bu yüzden ödeme yapılmadığını belirtti. Yargılama aşamasında dosya bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, sigorta şirketinin poliçe limitleri dahilinde 20 bin liralık hasardan sorumlu olduğunu bildirdi. Mahkeme, sigorta şirketinin poliçe kapsamında 20 bin lira bedelden sorumlu olduğuna hükmederek, paranın yasal faiziyle birlikte davacı H.B.’ye ödenmesine karar verdi.

ŞİRKETLERE GENELGE GÖNDERİLMİŞ

Karar üzerine sigorta şirketi dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Doğa Sigorta, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile malvarlığına tedbir konulan kişilere ödeme yapılmaması yönünde şirketlere genelge iletildiği ve bu yüzden ödeme yapılmadığını duyurdu. Şirketin açıklamasında ayrıca, dosyanın istinafa taşındığı ve bölge adliye mahkemesinin kararından sonra yeniden işlem yapılacağı da belirtildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KHK zulmünde son nokta Sonraki Haber >>

Gemi boğazda kıyıya böyle oturdu

Gemi boğazda kıyıya böyle oturdu

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Hemşehrileri MHP'li Enginyurt'un elinden mikrofonu aldılar

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Biz de o kanalın hep seyircisi olarak kalırız!

Duyan o adrese koştu!

Duyan o adrese koştu!

10 gemi dolusu altın varmış!

10 gemi dolusu altın varmış!

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Mazot yüklerden denize döktüler

Mazot yüklerden denize döktüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:03:21