Samanyolu Haber /Gündem / KHK Zulmüne bir kurban daha: KHK’lı sağlık memuru vefat etti /04 Haziran 2020 09:28

KHK Zulmüne bir kurban daha: KHK’lı sağlık memuru vefat etti

Cezaevinde kanser olan KHK’lı sağlık memuru Caner Durukan akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti

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15 Temmuz’dan sonra yaşanan cadı avında KHK ile mesleğinden ihraç edildikten tutuklu kaldığı cezaevinde kansere yakalanan KHK’lı sağlık memuru Caner Durukan ruhunun ufkuna yürüdü. Durukan’ın son sözleri ‘‘Masum insanların aklandığı gün bir değil bin Caner feda olsun.’’ oldu.

Kayseri’nin Develi ilçesinde görev yaparken KHK ile ihraç edilen sağlık memuru Caner Durukan, 2017 yılında cemaat soruşturması kapsamında tutuklanarak Nevşehir Cezaevi’nde hapse atıldı. Cezaevinde bağırsak kanserine yakalanan Caner Durukan’ın tedavisi cezaevinde geciktirildiği için kanser karaciğere sıçradı.


 
1 yıl sonra tahliye edilen Durukan, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü kanserle mücadelesini daha fazla sürdüremedi. 42 yaşındaki sağlık sağlık memuru Caner Durukan tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisi’nde hayata gözlerini yumdu. Durukan’ın son sözleri, “Masum insanların aklandığı gün bir değil bin Caner feda olsun.” oldu.

Evli olan Durukan’ın, Ebrar ve Yiğit adında 2 çocuğu bulunuyordu. Caner Durukan’ın cenazesi yarın Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde defnedilecek.
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