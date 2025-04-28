Samanyolu Haber /Gündem / 'KHK zulmüne son': İstanbul Maratonu’nda KHK protestosu /28 Nisan 2025 10:12

'KHK zulmüne son': İstanbul Maratonu’nda KHK protestosu

İstanbul’da düzenlenen 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Ahmet Konuk, dikkat çeken bir protestoya imza attı. Konuk, koşunun bitiş noktasında “KHK zulmüne son” yazılı döviz açarak “KHK zulümdür” sloganı attı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği etkinlikte, farklı ülkelerden çok sayıda sporcu yer aldı.  Konuk, 29 Ekim 2016’da görevinden ihraç edildiğini hatırlatarak, “O gün ‘bir daha işe gelmeyin’ dediler. Öğretmen iken kamu hizmetimize son verildi. Bu sadece benim sorunum değil; önce 150, sonra 250 kişi, ardından 400 bine kadar kamu çalışanı ihraç edildi” dedi.

Konuşmasında KHK uygulamalarının bir “hukuk sorunu” değil, doğrudan bir “zulüm” olduğunu belirten Konuk, bugüne kadar KHK ile ihraç edilenlerden bin 149 kişinin ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle hayatına son verdiğini vurguladı. Ayrıca, bu kişilerden 20’sinin ölümünden sonra işine iade edildiğini ifade etti.
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