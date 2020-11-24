KHK ile yapılan haksızlıkları duyurmak için bisikletiyle Türkiye turu yapan Ulaş Şimşek KHK TV'ye konuştu.







Ulaş Şimşek , KHK TV'nin You Tube kanalında yayınlanan röportajda 1.5 yılda tamamladığı 81 il turunun detaylarını paylaştı









Ulaş Şimşek, Kurucusu ve yönetici olduğu bisiklet ve yamaç paraşütü, dağ yürüyüşü spor dallarında faaliyet yapan derneğin KHK ile kapatılmasıyla dernek faaliyetlerinin terör kapsamında değerlendirildi, derneğin tüm mal varlığına el konuldu.





TUTUKLANACAĞIMI HAKİM KARAR VERMEDEN POLİSTEN ÖĞRENDİM





7 gün göz altında kalan Şimşek, kendisine kötü davranan polise empati yapmasını tavsiye edince, polisin, "Empati yapsaydım polis olmazdım" dediğini ifade ediyor.

Sorgu sırasında savcının kendisine "Darbeyle bağlantının olmadığını biliyorum fakat darbe olsaydı sevinecektiniz." cümlesini aktaran Şimşek, hakimin karar vermeden tutuklanacaklarını polisten öğrendiğini söyledi.





Muğla E Tipi Cezaevine girdikten kısa süre sonra Adalet Bakanlığından şartların zorlaştırılması yönünde genelge geldiğini aktaran Şimşek, "Şartlarımız ağırlaştıktan sonra çok ciddi sorunlar yaşadık, doktora gidemez, ilaçlarımızı alamaz olduk. bu şartlara 4 ay dayanamayarak rahatsızlandım ve İzmir'e sevk edildim. Sağlık gerekçesiyle tahliye edildim ve yargılamam hala devam ediyor." Dedi.





BİSİKLET SÜRMEK, YAMAÇ PARAŞÜTÜ, DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ TERÖR SUÇU SAYILDI





2005 yılında kurduğu doğa sporları derneğinde yaptığı etkinliklerin savcılık iddianamesinde terör suçu olarak gördüğünde çak şaşırdığını ifade eden Şimşek, "Yaptığım faaliyetlerin terör suçu olmadığını göstermek için 2019 yılında bir bisiklet alarak şehir şehir dolaşmaya başladım. Gittiğim her şehirde KHKlı ailelerle görüşmeyi onlarla konuşmayı dertleşmeyi çok istedim ama ne yazık ki bu olmadı. 81 ili dolaşmak 1,5 yıl sürdü ancak yeterli yankı bulamadım." Diye konuştu.